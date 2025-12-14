發表《與市民的約定書》 陳亭妃提「1到7」藍圖擘劃台南未來

立委陳亭妃今天在台南關廟舉辦說明會，發表《與市民的約定書》，擘劃台南未來。（陳亭妃提供）

投入民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，今天下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家．陳亭妃與市民的約定」說明會，正式向市民報告《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出涵蓋城市治理、產業發展、交通建設與社會福利的完整施政藍圖。陳亭妃強調，她已經準備好，將以女性特有的溫柔、堅持與勇敢，扛起責任，顧好「台南」這個家，帶領城市邁向下一個里程碑。

陳亭妃指出，從政27年來，她始終把台南當作一生的「牽手」，過去8年更實地走訪台南37區，蹲點傾聽基層聲音，並不斷修正、充實市政藍圖。《與市民的約定書》正是這些年來民意累積的成果，也是她對台南未來的具體承諾。

陳亭妃提出「1到7」的整體發展方向，包括一個大台南，以整體治理思維打破行政邊界；串連溪南溪北，縮短城鄉差距，讓資源平均分配；科技三軸，推動後壁花卉產業園區、南科園區及沙崙綠能AI產業園區，促進產業升級、創造就業機會；四季農漁產，建立完整冷鏈系統與災損申報SOP，建制內銷與外銷更完整的通路，讓農漁民一年四季都安心、有收益；五大觀光軸，串聯宗教、文化與農漁特色，打造具國際吸引力的台南；福利六都齊，全面檢視六都社福政策，只要台南不足，一次補足；交通七彩行，以完善路網與軌道建設，打通台南任督二脈。

陳說，在社會福利方面，她承諾市長上任後，將立即以2026年六都社福標準為比較基準，從幼兒、青年、婦女、勞工到長輩全面盤點，只要台南落後，就一次補足；同時也將推動65歲以上長者健保費全面免繳，取消排富，強化長照3.0量能，讓長輩安心養老、有尊嚴生活。

陳亭妃午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家．陳亭妃與市民的約定」說明會。（陳亭妃提供）

