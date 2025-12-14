全台首見！林世賢造勢機器人站台 拿旗子呼口號「翻轉彰化」

彰化市長林世賢在機器人陪同下進入會場，機器人的護衛等級堪比總統。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，民調作業倒數計時，爭取提名的彰化市長林世賢今天（14日）舉辦勝利團結大會，出動台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」站台，也是台灣選舉史上第一次首見機器人站台，全場搶拍成為打卡焦點！

今天勝利團結大會在中友彰化店基地旁舉行，林世賢在機器人陪同下進入會場，吸引全場目光。「台智寶」機器人不只站台並指出，彰化需要改變，需要進步，請堅定支持林世賢；最後由機器人帶領全場呼喊口號「翻轉彰化，挺賢與能」。機器人還能右手握著競選旗子、左手握拳頭做出「凍蒜」的加油手勢，其護衛陣仗堪比總統隨扈。

請繼續往下閱讀...

林世賢主打「產業救經濟」，因為彰化縣平均薪資是全國最後一名，沒有水庫的彰化擁有最豐富的綠能，可以打造「AI數據算力中心」，讓傳統產業「彎道超車」到無人載具的新興科技領域，同步讓農業朝AI智能發展，翻轉彰化成為綠能科技首都，帶來就業機會，改寫低薪現況。

林世賢強調，要當彰化縣長要有2大條件，要有魄力與行政經驗，魄力來自廉能才不會被操控，由有行政經驗的人來當彰化縣長，才能打破民進黨當縣長只有一任的魔咒。

知名導演九把刀的藥師父親柯毓彬，剛出院就來站台力挺；雙清文教基金會董事長洪三雄、前明道大學校長陳世雄、資深媒體人矢板明夫、醫師李武波、彰化無人載具大聯盟秘書長游富洋，以及年輕族群的Jack林君彥都出席。

機器人手揮旗子並帶領全場呼喊口號。（記者劉曉欣攝）

資深媒體人矢板明夫（左）為林世賢站台相挺。（記者劉曉欣攝）

九把刀的藥師爸爸柯毓彬（圖左2）剛出院，就來為林世賢站台。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法