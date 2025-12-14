為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    力挺府院不副署2惡法！台灣基進：抗衡藍白國會獨裁

    2025/12/14 19:08 記者林哲遠／台北報導
    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    行政院財政收支劃分法覆議案遭立法院否決，傳府院高層已拍板「不副署、不公布」，藍白上週五三讀通過的反年改停砍年金相關法案，也預計將朝「不副署、不公布」規劃。台灣基進今日表態，支持府院此一抗衡藍白國會獨裁的積極作為，與台灣人民站在一起，反抗國會獨裁，守住台灣得來不易的憲政民主。

    台灣基進指出，他們過去即主張，對於立法院所通過之存在「明顯違憲性」（Offensichtliche Verfassungswidrigkeit）的法案，在窮盡覆議手段後，總統應拒絕公布，行政院也自應不予副署，避免「國會獨裁」破壞憲政秩序。

    台灣基進續指，面對立法院與行政院的憲政機關衝突，行政院長已提出覆議，總統過去已依據憲法權限召開院際協商會議，都未能阻止藍白國會一再通過毀憲法案。他們認為，總統與行政院作為憲政機關，在憲法法庭被惡意癱瘓時，更應該積極守護憲政主義，不容破壞權力分立的藍白獨裁國會一再肆意摧毀憲政秩序。

    據現行憲法規定，若行政院長不副署，立法院可以提出倒閣反制，因此並非現行憲政架構下所不許之憲政制衡手段。台灣基進強調，「不副署、不公布」並非違憲毀憲，而是守住憲法底線所必須採取的正當防衛。當立法院不斷以多數暴力反覆踐踏憲政秩序，行政權與總統若仍消極退讓，才是真正對民主與法治的失職。

