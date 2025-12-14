財劃法、反年改修法傾向不副署 陳培瑜：黨團絕對支持政院決定

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，面對財劃法、總預算、國防特別預算三大困境，如何結合2026大選和人民福利綁在一起論述，是後續重要任務。（資料照）

行政院所提「財劃法覆議案」日前遭立法院否決，府院高層傳已拍板「不副署、不公布」，且立法院12日三讀通過的「反年改」相關修法也擬比照辦理。對於在野黨批執政黨獨裁，民進黨團書記長陳培瑜認為，「解鈴還須繫鈴人」，最大的問題還是在野黨，黨團絕對支持行政院的決定。面對財劃法、總預算、國防特別預算三大困境，如何結合2026大選和人民福利綁在一起論述，是後續重要任務。

陳培瑜批評，在野黨1年三修財劃法造成諸多爭議，至今都沒有出來說清楚，反而只會怪總統賴清德。對於行政院（不副署）的決定，雖然黨團還不知道結論，但在上週五的便當會中，大家已經決定絕對全力支持行政院，應該是15日會公告，「我們一定是全力支持！」

請繼續往下閱讀...

陳培瑜表示，在野黨這1年半以來沒有作為，一直通過一些只會照顧特定族群的「肉桶法案」（政治分贓），其實這還不是最大的問題；她認為，在野黨之所以提出這麼多荒謬的提案，除了照顧特定族群之外，也想要創造台灣內部環境的不穩定感、製造衝突，這件事情才是最大的問題。

對於後續因應對策，陳培瑜說，可能要連同2026大選一起考慮，比如說如何在做很多選舉活動時，是不是要加快、或是把對人民宣講的內容規劃進去，這是黨團之後可能要討論的，讓大家更具體看見立法院的困境，因為目前所有的這些肉桶花錢法案，其實都和每個人的生活有關。

陳培瑜指出，這個會期，民進黨團期待的是可以開始審總預算，可是看起來在野黨目前是打算杯葛，包含1.25兆國防特別預算，他們也打算繼續讓它冰凍在程序委員會，所以這三大困境，就是財劃法、總預算、國防特別預算，這些議題如何讓人民更有感，然後和人民在意的福利都綁在一起論述，這是接下來執政黨很重要的盤點和任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法