支持政院不副署財劃法 黃偉哲喊合憲：在野黨不認同可倒閣

台南市長黃偉哲支持行政院不副署決策。（資料照）

行政院財政收支劃分法覆議案遭立法院否決，傳出府院高層已拍板「不副署、不公布」，而日前在野黨三讀通過的反年改停砍年金相關法案，也傳出將朝「不副署、不公布」規劃。台南市長黃偉哲表示，支持中央政府的決策，一切都在合憲的程序中，在野黨如果不認同，也可以根據憲法對行政院長提出不信任案。

黃偉哲表示，財劃法的現行分配方式自始自終就不公平，尤其對南部的部分，但修法是「越修越惡」，藍白陣營不顧中南部的聲音，強行表決，不僅違反公債法等其他法令，而且財劃法劃分的方式，越修對南部越不公平。

尤其，日前通過的反年改停砍年金相關法案，銓敘部報告示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達近七千億元，全部轉嫁由全民負擔。藍白通過這樣子的提案修法，引起全民公憤，造成人民及公教退休人員產生對立，而且不顧國家財政，一意孤行，惡果全民買單。

他表示，他支持府院的決策，在野黨如果對閣揆不副署不認同，也可以根據憲法對閣揆提出不信任案，通過後再由總統解散國會，並由新民意來公決。

