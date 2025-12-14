為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    支持政院不副署財劃法 黃偉哲喊合憲：在野黨不認同可倒閣

    2025/12/14 18:08 記者蔡文居／台南報導
    台南市長黃偉哲支持行政院不副署決策。（資料照）

    台南市長黃偉哲支持行政院不副署決策。（資料照）

    行政院財政收支劃分法覆議案遭立法院否決，傳出府院高層已拍板「不副署、不公布」，而日前在野黨三讀通過的反年改停砍年金相關法案，也傳出將朝「不副署、不公布」規劃。台南市長黃偉哲表示，支持中央政府的決策，一切都在合憲的程序中，在野黨如果不認同，也可以根據憲法對行政院長提出不信任案。

    黃偉哲表示，財劃法的現行分配方式自始自終就不公平，尤其對南部的部分，但修法是「越修越惡」，藍白陣營不顧中南部的聲音，強行表決，不僅違反公債法等其他法令，而且財劃法劃分的方式，越修對南部越不公平。

    尤其，日前通過的反年改停砍年金相關法案，銓敘部報告示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達近七千億元，全部轉嫁由全民負擔。藍白通過這樣子的提案修法，引起全民公憤，造成人民及公教退休人員產生對立，而且不顧國家財政，一意孤行，惡果全民買單。

    他表示，他支持府院的決策，在野黨如果對閣揆不副署不認同，也可以根據憲法對閣揆提出不信任案，通過後再由總統解散國會，並由新民意來公決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播