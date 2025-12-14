為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何志偉出席桃園親子活動又掃街 點出「塞車讓人心好累」

    2025/12/14 18:00 記者鄭淑婷／桃園報導
    總統府副秘書長何志偉13日到桃園區南門市場掃街。（記者鄭淑婷翻攝）

    總統府副秘書長何志偉幾乎每週都到桃園，昨（13）日他先到桃園區朝陽森林公園參與親子活動，隨後又與桃園市議員李光達前往南門市場，逐一與攤商握手寒暄並遞上名片拉近距離，也坐下來品嚐市場美食展現親和力，李光達沿途向攤商與民眾請託「何志偉、好作伙！2026給何志偉一個機會」；即使何志偉至今仍不表態，依舊將「我是代表總統來」掛嘴邊，但勤跑地方的一舉一動，都被解讀是為挑戰桃園市長累積能量。

    何志偉受訪時提出他對桃園的觀察，點名塞車是桃園人的日常，他表示，一直以來他都是北北基桃社會安全網的召集人，在蒐集大家的意見之後，得到「累、累、累」3個累，通勤好累、接送好累、帶小朋友散步買東西也好累，桃園市的交通真的是出了大問題，「不僅主動脈塞，微血管也不通」。

    何志偉說，他觀察到，超過1000人的學校，上下課校門口的交通一定是癱瘓的，當一座城市的設計及運作有問題時，不管是公民還是市長甚至是總統府，都應該看到問題並提出對策，甚至有小朋友跟他說「看到爸爸媽媽每天都好累，一直在塞車，媽媽在車上憋尿，讓我很不好意思，因為媽媽是要來接我」，家長一到家就是衝廁所，也許這些事微不足道，卻是桃園人的日常。

    何志偉指出，交通狀況不用出門都看得到，手機地圖一查，很多道路都是紅色；他的期待與願景是透過都市規劃與大幅度的調整與溝通，把通學的道路做好、讓主要幹道更通暢。而他也是Tpass原始提案人，如今2.0要上路了，除了鼓勵大家多搭乘大眾交通，地方政府也應該提出更適合在地的通勤誘因，包括公車班次、Youbike密度都要增加。

    何志偉13日到桃園區朝陽森林公園參與親子活動，受訪時點出桃園交通問題。（記者鄭淑婷翻攝）

