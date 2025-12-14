賴瑞隆批藍白財劃法重北輕南 支持行政院阻止執行

賴瑞隆贊成行政院使用包括不副署在內的各種手段，來阻止藍白財劃法執行。（資料照）

行政院所提「財政收支劃分法」覆議案日前遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」；對此，參選民進黨高雄市長的立委賴瑞隆今（14）日受訪表示，藍白的財劃法違法違憲、重北輕南、重藍輕綠，贊成行政院使用包括不副署在內的各種手段，來阻止這樣的財劃法執行。

賴瑞隆強調，藍白的財劃法，是一個違法的財劃法，也是一個重北輕南、重藍輕綠的財劃法，「讓台北增加了400多億、全台最多，卻讓高雄損失了200多億」，導致南北之間的差距更加擴大，區域的均衡發展更加不公，他認為這是一個違憲的財劃法，對高雄、對台南、對南部都是不公平的財劃法。

賴瑞隆說，中央政府要窮盡一切方法，來阻止這樣的行為發生，他支持政府的各項方案，包括「不副署」的方式，來阻止這樣的違憲財劃法、阻止重北輕南的財劃法、阻止重藍輕綠的財劃法，來守護全台灣縣市的財政公平，避免高雄南部縣市的財政損失持續擴大。

他重申，這是一個違憲不公平的財劃法，贊同行政院用各種手段，來阻止這樣的財劃法執行。

