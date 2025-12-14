獨缺韓國瑜！賴清德「國政茶敘」 明與兩院照常登場

賴清德總統明天上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長「國政茶敘」，韓國瑜已婉拒出席。（資料照）

面對財劃法僵局、反年改、明年度總預算至今未審等諸多挑戰，賴清德總統預定明天週一上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，府方仍照原計畫於明天由賴總統召集行政、考試兩院正副院長茶敘，全程採閉門形式，會後釋出新聞稿與照片。

據了解，賴總統原先規劃邀請行政院、立法院、考試院進行院際協商，促進朝野溝通合作，上週二恰逢民主基金會公開活動時與韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓建議改以茶會形式輕鬆為宜，賴總統也表達尊重其意見並交由潘孟安協調形式後送出公文進行正式邀請，盼促成會商。

不過，上週消息曝光後，韓國瑜對外婉拒出席，總統府發言人郭雅慧也表示，府方對此感到意外與不解，並披露總統與總統府秘書長日前面邀韓院長院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

不過，總統府今仍發布通告，明天上午10時30分賴總統將召集院際國政茶敘，由賴總統帶領行政院、考試院正副院長進入大禮堂並合影，預計中午12時茶敘結束，全程1小時30分鐘採閉門進行，會後釋出新聞稿與照片。

