曝憲政僵局2解方！ 學者：韓國瑜向大法官提釋憲或倒閣解散立院

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明；對此，中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐認為，立法院如果不同意行政院的立場，除了可以尋求憲法法庭判決之外，也可以提出不信任案，通過後由總統解散立法院，交付全體國民仲裁。

陳英鈐接受本報訪問時指出，若政院不副署「財劃法」、反年改2項修法，最好的理由就是依據憲法第70條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，以及司法院釋字第264、391號解釋。

陳英鈐續指，大法官釋字第391號解釋，立法院不得對「各機關所編列預算之數額，在款項目節間移動」，就被移動增加之項目言，就是憲法所指增加支出提議之一種。而立法院透過「財政收支劃分法」修法，未得行政院同意，增加中央對地方的補助，明年中央政府必須舉債5600億元才能符合新規定，當然違反憲法第70條。

陳英鈐認為，台灣現在是分裂政府，並非少數政府，目前政院的正當性是源自總統的任命，不是立法院的授權。現在總統有民意的正當性、立法院也有民意正當性，在沒辦法取得共識下，最好的辦法就是解散立法院由人民來仲裁。

針對藍白不願倒閣、解散國會重選，陳英鈐直言，不倒閣的原因大家都知道，他們自己恐怕也覺得沒信心。不過，他建議，若立法院長韓國瑜願意參加總統召開的院際協調，與行政院長談一談，立法院可以向憲法法庭聲請機關權限爭議之判決。

鑑於目前憲法法庭因大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽以新版「憲訴法」大法官人數低於10人無法組成合法之憲法法庭為由拒絕開會審理案件。陳英鈐說明，他們不去開會違反大法官釋字第601號，大法官「不得任意以個人之原因拒絕為該案件之審理」，若立法院長、行政院長在總統見證下，由立法院向憲法法庭聲請，大法官就沒有理由不去開會。

