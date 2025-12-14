為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    府院不副署《財劃法》衝擊民主憲政？ 黃國昌喊話賴、卓三思而行

    2025/12/14 15:49 記者羅國嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（中）到蘆洲出席「聖誕FUN城堡 麋鹿跳跳嘉年華」活動，與三蘆區黨部主任周曉芸（右）、新北市黨部主委周台竹同框。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）到蘆洲出席「聖誕FUN城堡 麋鹿跳跳嘉年華」活動，與三蘆區黨部主任周曉芸（右）、新北市黨部主委周台竹同框。（記者羅國嘉攝）

    國民黨與民眾黨日前強行通過《財劃法》修正案，府院高層已拍板「不副署、不公布」，停砍年金法案也比照規劃。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，問題不只是是否副署或執行，而是執政者「根本不守法、選擇性執法」，已嚴重衝擊台灣法治與民主憲政。喊話總統賴清德、行政院長卓榮泰，真的希望他們三思而行。

    黃國昌指出，現在的問題已經不是不副署、不執行，總統賴清德與行政院長卓榮泰對喜歡的法案就執行、不喜歡的就不執行，連守法都選擇性，法治國原則已崩壞。卓榮泰都已經不守憲、不守法，難道倒閣後確定卓榮泰會下台嗎？甚至卓可能會稱倒閣違憲沒有遵守必要，就賴著不下台。

    黃國昌表示，現在是台灣民主憲政的重大危機，面對一個不尊重憲法、法律的總統與行政院長，對於這幾十年來台灣人民爭取的民主自由，已經造成非常大的傷害，喊話賴清德、卓榮泰，真的希望他們三思而行。

    對《財劃法》修正，黃國昌強調，目的是讓地方政府擁有足夠資源推動地方建設。但他批評，民進黨不願給地方充足財源，卻將資金集中中央再選擇性分配，違背民主法治原則。他要求2026年地方選舉候選人公開表態是否支持苛扣地方經費，並說明對新北市財務衝擊。

    黃國昌質疑，民進黨是否只依選舉結果分配經費，過去推動的《財劃法》修正，執政後卻將錢握在手中，隨意支配，直指這是「人治、非法治」，對地方自治不利。他批評府院若持續不副署、不公布，將嚴重破壞民主憲政，呼籲冷靜思考、不要專權擅斷。

    黃國昌表示，自己曾勸告賴清德以台灣與人民為念，但賴一意孤行，32比0結果仍未吸取教訓，反而指責在野黨。他直言，人民要的是好好做事、好好市政，一年三兆預算握在民進黨政府手裡，人民希望的是安居樂業，而不是不斷製造對立衝突，「這不是民主，也不是台灣人民期待的政府」。

