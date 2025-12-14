執行、不執行都違法！執政黨2方向部署輿論戰 反制「在野獨裁」

有鑑於在野黨推動反年改等一連串爭議修法，府院高層認定已是必須反制的時刻，不能再讓在野黨恣意亂為。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，據了解，有鑑於藍白在大罷免後變本加厲，強行通過多項爭議法案，府院高層評估是時候採取反制，將透過2方向部署輿論戰，透過論述財劃法的違憲疑慮、「執行、不執行都違法」的困境，進而強化府院「不副署的正當性」，核心目標是讓社會大眾看清楚，真正的憲政亂源在國會，國會才是真正的在野獨裁。

據了解，相關論述攻防的部署上週已陸續鋪陳，民進黨先召開「藍白毀國亂台法案全民反感」記者會，對外公布多項爭議法案的內部民調結果，不僅財劃法，包括國籍法、助理費等因人設事的修法，民意都呈現一面倒不支持；隨後法界意見開始集結，包括台灣永社等團體接連發聲，賴總統也邀集執政黨立委召開便當會，持續凝聚各界意見。

黨政人士直言，接下來的攻防核心，就是讓社會大眾清楚看見「亂源在國會」、「國會才是真獨裁」。府院將聚焦2大重點對外說明，首先，在野黨不斷批評行政權獨裁、指控不副署是違憲，但問題根源在於相關法案本身就是違憲，立法院並沒有自提增加預算的權利。

該人士接著說，第二，府院必須向社會說明清楚不副署的正當性，財劃法一旦付諸執行，行政部門勢必突破法定舉債上限，形成「不執行違法、執行了同樣違法」憲政困境，為了反制在野黨亂修惡法，執政黨採取「不副署」，是基於守護憲法、守護台灣民主制度的必要選擇。

黨政人士指出，無論是不執行或不副署，本質上都是對這些惡法的制衡和對應作為，執政黨並非拒絕溝通，賴總統邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」，希望跟國會坐下來談，在野黨卻執意而為；此外，藍白上週再提案總統國情報告，並再次要求違憲「詢答」，在在顯示一再挑戰憲政界線，掏空台灣、危害國會的就是在野黨。

至於為何採取「不副署、不公布」的終極作為？黨政人士坦言，在野黨推動反年改等一連串爭議修法，讓社會氛圍逼近臨界點，府院高層評估是時候採取必要反制，不能再讓在野黨恣意亂為，尤其大罷免後，在野黨變本加厲，想通過的法案往往未經討論便爆衝通過，「他們指控所謂綠色獨裁，實際上，他們才是在國會『在野獨裁』！」

