黃國昌怒斥賴卓「憲政罪人」 民進黨反擊：是誰癱瘓憲法法庭？

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今接連批評府院違法亂憲、憲政災難。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文今批賴「違法亂憲」，民眾黨主席黃國昌也怒斥賴總統、卓揆將成中華民國憲政史上最大罪人；民進黨反批，藍白總是批評執政黨違法亂憲，怎麼不問問先前國會擴權法案是誰被憲法法庭宣判違憲的？如今的憲政僵局，不正是藍白在被判違憲後，直接惡修憲訴法讓憲法法庭癱瘓，真正的罪人不正是藍白自己？

「財劃法」覆議案遭立法院否決，立法院長韓國瑜又婉拒出席「國政茶敘」，府院高層拍板「不副署、不公布」，預計明天對外說明。鄭麗文今批評，如果賴總統不面對自己每天違法亂憲行徑，只是虛情假意的想要找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的；黃國昌則怒斥，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨表示，2位在野黨主席，總是拿自己做過的事，硬要入罪於執政黨與賴總統。賴總統依憲政職權召集院際協商，而「茶敘」形式是韓院長建議，總統從善如流卻遭韓院長反悔婉拒出席，製造問題的人是誰，相信大家都心知肚明。

民進黨表示，藍白總是嘴巴批評執政黨違法亂憲，怎麼不問問先前國會擴權法案是誰被憲法法庭宣判違憲的？如今的憲政僵局，不正是藍白在被判違憲後，直接惡修憲訴法讓憲法法庭癱瘓，真正的罪人不正是藍白自己？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法