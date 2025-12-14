為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    出席屏縣黨慶批賴清德看不懂憲法 鄭麗文酸：我來幫你上課

    2025/12/14 15:22 記者葉永騫／屏東報導
    國民黨主席鄭麗文參加屏東縣黨慶活動，縣議會議長周典論等地方民代到場參加。（記者葉永騫攝）

    國民黨主席鄭麗文參加屏東縣黨慶活動，縣議會議長周典論等地方民代到場參加。（記者葉永騫攝）

    國民黨主席鄭麗文今天到屏東縣參加黨慶活動，鄭麗文在受訪有關總統府邀約國政茶敘、中配等問題時，批評總統賴清德毀憲蠻幹，虛情假意地找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的；更批與中配吃一碗麵是作秀，看不懂憲法「我要幫你上課」。鄭麗文的說法，對於有意參選縣長的蘇清泉則呼籲黨員團結支持。

    鄭麗文今天（14日）到屏東縣黨部受訪時說，國會多數所通過的法案預算，行政部門必須遵守，賴總統邀國政茶敘被立法院長韓國瑜婉拒，認為想找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的，台灣不應該如此非理性地惡鬥，台灣人付不起這種代價。

    對於賴總統中配麵館吃麵，她批評把中配視作特定族群、貼上標籤，吃一碗麵就可以掩蓋侵犯人權、歧視特定族群，作這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課！」

    鄭麗文在活動中也頒發屏東縣黨部主委的證書給蘇清泉，讚揚蘇清泉長期在屏東服務，雖然一遍又一遍被打壓，但沒有打消為屏東服務的決心，依然堅定腳步在屏東接下黨部主委，繼續在立法院為屏東爭取權利；屏東雖然綠營長期執政，但國民黨一定要團結作為蘇清泉最大的後盾，讓屏東徹底翻轉、重現藍天。

    鄭麗文頒發屏東縣黨部主委證書給蘇清泉。（記者葉永騫攝）

    鄭麗文頒發屏東縣黨部主委證書給蘇清泉。（記者葉永騫攝）

    鄭麗文表示，屏東雖然綠營長期執政，但國民黨一定要團結作為蘇清泉最大的後盾，讓屏東徹底翻轉、重現藍天。（記者葉永騫攝）

    鄭麗文表示，屏東雖然綠營長期執政，但國民黨一定要團結作為蘇清泉最大的後盾，讓屏東徹底翻轉、重現藍天。（記者葉永騫攝）

