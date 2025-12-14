藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們

前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。（記者陳鈺馥攝）

藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。

曾擔任總統府國家年金改革委員會副召集人的林萬億指出，2017年時，他去拜訪當時在時代力量的黃國昌先生，黃當時跟他信誓旦旦地說，會全力支援林老師的理性做法，認同年金改革是合乎國際慣例，而且能讓國家長治久安、年金制度可以永續發展，黃國昌當年講得信誓旦旦，當時的時代力量很多立委及相關決策者也都支援。

請繼續往下閱讀...

林萬億談及，雖然後來換了一個政黨，但民眾黨的柯文哲當時也是支持年改，認為年金制度真的不合理應該要改，結果現在卻為了選票來反對，何況那些票也不一定會投給他們。

林萬億分析，大家都以為退休公教人員一定會支持國民黨、民眾黨，倒也未必！自己看到非常多的校長、退休老師、退休公務人員，雖然年改對這些人有一點痛的感覺，因為預期領到的退休金減降，難免都會覺得有點痛，但理性思考，他們也覺得國家長治久安、年金永續發展更重要，然後讓年紀輕一點的公教人員負擔較輕，這也是合情合理。

林萬億批評，年金改革被改回來，然後一直期待以後國家很有錢不斷撥補，就算國家每年稅收都不錯，也不應該把錢撥補到單一議題上，那是不合理的。當時會年改，就是因為退休公教人員所得替代率超高，有的甚至達百分之百，然後公教人員所繳的錢，沒辦法支應未來要領的退休金，這叫「繳少領多」，這個是絕對不合理。

林萬億質疑，這件事不合理的是，你們叫國家撥補，那就是用別人稅收去補，其實就是拿別人的口袋來補自己的口袋，絕對是不合理的事。大家共同生活在這個國家，怎麼會去期待別人繳多一點稅，然後政府把那些稅拿來多補在自己的退休金，讓自己可領多一點，這麼簡單的道理，絕對是不合理。

「年改是把這個不合理，調整到相對的合理！」林萬億說，大家應該理解到年金改革對國家是有好處的，對公教人員是有好處的，有些公教人員向他反映，非常感激年改之後，現在所有的選舉、街頭運動，都不會再罵軍公教是領18%的人，所以年改對於社會團結、國家未來發展，也絕對是有好處的。

林萬億說，年金改革是台灣民主的成果，我們做到了！為什麼現在少數的國民黨、民眾黨人又再度挑起這種不必要的紛爭，不合理的制度怎麼又回來了。建議政府必須要有作為，應該不副署或不執行，千萬不要再想以後立委席次多再改回來，這種冤冤相報，對國家絕對不利。

他強調，政府現在就是要讓台灣人民知道，對於反年改的法案不副署、不執行是具有高度的正當性。這不是政治鬥爭，也不是少數人不服輸，而是一個維持公平正義應該要有的行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法