為何力挺林岱樺參加初選 林佳龍：不要未審先判 不要讓風箏斷線

外交部長林佳龍（左）接受前總統陳水扁（右）廣播專訪。（記者葛祐豪翻攝）

外交部長林佳龍今（14日）接受前總統陳水扁的廣播節目專訪，談及民進黨高雄市長初選，他強調林岱樺依法依規都有參選權，請大家不要未審先判，也不要讓風箏（指林岱樺與支持者）斷線。

林佳龍是民進黨正國會掌門人，他10月底發文力挺同屬正國會、涉詐領助費案的林岱樺參選高雄市長，由於本身是政務官身分，遭到輿論砲轟。

林佳龍今天在阿扁節目中為林岱樺抱屈說，林岱樺依法依規都有參選權，有民主的參選權利。並透露她和林岱樺都當過立委，2009年兩人都是民進黨提名的縣市長候選人，後來是因為縣市合併，林岱樺就被沒收了（指高雄縣長提名）。

林佳龍表示，他個人對林岱樺有一定的認識，憑著對民主的信念，從制度來看、就事論事，立委是國會議員，助理費到底是什麼？依照立法院組織法32條，國家為每位立委編列助理費與辦公預算，與一般的縣市議員不同。

他說，如今助理費的爭論，姑且不論制度是否合理，也要去看這個人是否有貪汙，這牽涉的一位七屆的立委，因為有人去檢舉，用來辦案，被未審先判。這有可能每個人都會遇到，包括過去的國務機要費，阿扁總統與馬英九也都遇過。

林佳龍認為大家要有同理心，也要重視法治精神，這件事情要看是不是大水庫理論，「有沒有貪汙？這些錢有放進她自己的口袋嗎？這些都需要釐清，不要未審先判!」 且從另一個角度，民進黨很多同志要怎麼給她溫暖，「不要讓風箏斷線，因為林岱樺的支持者也很多」，要讓他們覺得有經過黨內初選，「輸贏照品照行（依約行事）」，這才是大我的思考。

陳水扁則說，民意代表的助理費與公務人員的特別費，這是歷史共業，要看各界是否願意來面對處理，他完全同意林佳龍的分析。

