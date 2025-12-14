王瑞德第20次南下陪賴瑞隆拜票 邱議瑩找鍾年晃助陣

王瑞德（左二）第20次南下高雄，陪賴瑞隆（中）拜票。（圖由賴瑞隆提供）

民進黨高雄市長初選剩下最後1個月，名嘴紛紛加入戰局，資深媒體人王瑞德今（14日）第20次南下，陪同賴瑞隆走訪肉豆公市場拜票；邱議瑩也不遑多讓，今天下午將請來資深媒體人鍾年晃助陣；許智傑與林岱樺也行程滿檔做最後衝刺。

賴瑞隆今天上午由王瑞德、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同，展開菜市場走訪行程，他強調，自己是菜市場之子，深刻體會市場是最真實、也最貼近市民生活的地方。「高雄市民就是最大咖，未來會秉持長期耕耘基礎，持續走入人群，和更多市民站在一起!」自己也會持續以更謙遜的態度檢視自己，用行動爭取市民的信任，走訪過程中，不時傳來加油聲與問候聲。

此次是王瑞德第20次專程南下，陪同賴瑞隆拜票。王瑞德表示，以媒體人的專業政治觀察，賴瑞隆長年累積的行政經驗與問政表現，展現出穩定踏實的特質，並肯定賴的能力及一步一腳印的態度，相信他會承接歷任市長的政績，持續帶領高雄朝朝向更繁榮的發展邁進。

邱議瑩今天下午3點半，將深入賴瑞隆的本命區前鎮區，選擇在三天宮舉鄉親面對面談願景，特別邀請資深媒體人鍾年晃助講。她強調，這段期間深入地方舉辦將近200場座談，提出最具前瞻性的六大願景，從孩子顧到長輩、從山城到港灣，讓高雄的繁榮加倍，也感謝阿扁總統與蘇貞昌前院長的支持，她會在陳其邁市長的施政基礎上，帶領高雄邁向六星城市。

距離初選民調最後1個月，邱議瑩表示會利用時間多跑行程、多跑市場，並安排車隊掃街。她有信心自己是歷練最豐富、提出最完整政策，也是最有魄力、最能衝的候選人。

許智傑週末假日同樣行程滿檔，他今天受訪透露，「越接近初選，我的感覺越來越好，市民對我的支持及互動度也越來越高」，會繼續勤走基層，市民見面會也會一場接一場繼續舉辦，初選剩下最後1個月，他有信心繼續拚，直到最後贏得勝利。

林岱樺近日則連續走訪多場地方宗教行程，包含出席台灣天壇活動、張良廟祝壽活動，並前往大樹聖保宮參拜。她表示，對1座城市的領導者而言，宗教活動不只是禮俗行程，而是最貼近民意、最真實反映市民生活需求的場合，她細聽大家對交通安全、長照照顧、生活環境與地方建設的期待，這些聲音，都是未來市政規劃的重要依據。

邱議瑩（左二）昨天舉辦「姐妹座談會」。（圖由邱議瑩提供）

林岱樺（中）連續走訪多場地方宗教行程。（圖由林岱樺提供）

許智傑（左）昨晚出席「大海開吃」活動，強調將推動前鎮漁港升級。（圖由許智傑提供）

