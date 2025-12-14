府院拍板財劃法不副署 國民黨團：就是不服輸、輸不起

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例，賴清德總統與行政院長卓榮泰15日將對外說明；至於12日三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。立法院國民黨團今日表示，「不副署」就是不服輸，就是輸不起，民眾睜大眼睛看清楚了，把對軍、公、教、警、消、勞、地方政府有利的法案通通封殺，跟人民過不去的政黨，就是民進黨。

國民黨團指出，當民進黨在野時，行政、立法都沒有，就發動佔領立法院、攻進行政院，癱瘓國家。當民進黨完全執政，行政、立法都有時，就暴力輾壓通過所有法案，並用高高的拒馬把人民擋在牆外。當人民看不下去了，選擇在大選跟大罷免讓民進黨朝小野大時，民進黨就用高度政治性的綠色大法官壓制立法權，用行政獨裁來消滅立法院。

國民黨團表示，倘若「不副署」為真，那民進黨是鐵了心不演了，從此以後行政權獨裁，中華民國的民主、法治、行政立法權分立、憲政基礎等，通通民進黨賴清德說了算。投票是假的，民主是假的，法治是假的，民進黨永遠都要贏，輸了也要贏，才是真的。

國民黨團喊話卓榮泰要想清楚，當民進黨立委們不斷呼喊「倒閣也沒差」、「藍白有種就倒閣」時，就已經把你當成是跟在野黨對撞毀滅時的棄子了。當初你揚言「不執行」時，應該也是知道「不副署」根本就沒有正當性，如今卻被推著當一個首開先例、違法違憲的院長。「千古罵名留給你，英雄好漢我來當」就是民進黨跟賴清德送給你的禮物。

