政院擬不副署財劃法 綠委支持：守護全台各縣市財政公平

「財政收支劃分法」覆議案日前遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」。對此，民進黨立委賴瑞隆認為，藍白的財劃法是一個違憲的財劃法，也是一個重北輕南、重藍輕綠的財劃法。「我們支持政府的各項方案，包括不副署的方式阻止這樣的財劃法來執行，以守護整個全台灣縣市的財政公平。」

賴瑞隆批評，藍白財劃法讓台北增加了400多億，全台最多，讓高雄損失了200多億，造成南北之間的差距更加擴大，也讓區域的均衡發展更加不公，「我們認為這是一個違憲的財劃法，對高雄、對台南、對南部都是不公平的，因此，我們認為政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生。」

賴瑞隆說，因此，「我們支持政府以不副署的方案，阻止違憲的財劃法、阻止重北輕南的財劃法、阻止重藍輕綠的財劃法，來守護整個全台灣縣市的財政公平，也避免高雄等南部縣市的財政損失持續擴大。」他也再次強調，這是一個違憲不公平的財劃法，「我們贊同行政院用各種手段，阻止這樣的財劃法執行。」

民進黨立委許智傑指出，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為；因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

