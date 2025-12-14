為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白批政院不副署「獨裁反民主」 周軒：該自問「沒想到有今天吧」

    2025/12/14 13:23 即時新聞／綜合報導
    周軒今提到，藍白聯手拆掉司法權、試圖讓立法權獨大，現在還罵政院反制舉動是「獨裁反民主」，不過藍白應該去問問當初廢掉憲法法庭的自己：「沒想到會有今天吧？」（資料照）

    行政院所提「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，將成為憲政首例。政治工作者周軒今（14日）發文提到，藍白聯手拆掉司法權、試圖讓立法權獨大，現在還罵政院反制舉動是「獨裁反民主」，不過藍白應該去問問當初廢掉憲法法庭的自己：「沒想到會有今天吧？」

    周軒表示，行政、立法、司法三權分立，才撐的起一個國家，但傅崐萁、黃國昌還有他們的快樂夥伴，去年聯手把「司法權」這根柱子拆了，「三隻腳剩兩隻腳」，國家早已站不穩。但他們還是繼續挖「行政權」的牆角，妄圖用「立法權」一根柱子獨撐大局。

    周軒提到，現在國民黨跟民眾黨拼命罵行政院決定反制的作為，是「獨裁反民主」，但藍白眾人現在應該問問，當初強推「憲法訴訟法修正案」廢掉憲法法庭時，志得意滿的自己：「沒想到會有今天吧？」

    周軒強調，萬事萬物講求的不外乎是一個平衡，現在不過是「國家再平衡」的時刻終於來臨而已，「歡迎來到真世界」。

    許多網友也在周軒的貼文底下留言：「獨裁反民主->是在講他們在立法院的行為嗎？」、「因果循環，多行不義必自斃。」、「拜託，我真的很想看行政權獨大的樣子。」、「以為搞掉憲法法庭就吃無敵星星了？」、「過去的憲政『慣例』行不通，就玩玩新花樣吧。」

