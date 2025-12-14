獨家》力推以無人機榮邦 外交部推動設立「無人機國際學校」、世界飛手比賽

外交部長林佳龍指出，外交部正在推動設立「無人機國際學校」及「國際飛手聯盟」。圖為無人機示意圖。（記者黃靖媗攝）

政府力推無人機產業，外交部也提出「無人機外交小組」響應，規劃在邦交國測試無人機、培育無人機人才。外交部長林佳龍日前接受本報專訪指出，外交部正在推動設立「無人機國際學校」及「國際飛手聯盟」，未來擬舉辦「世界盃飛手比賽」等國際競賽。

林佳龍表示，我們的邦交國也很需要無人機，無人機除了軍事用途之外，還有交通巡檢、災害防救及農業噴灑等用途，其他無人系統還有無人船、機器人等，無人機產業是很大的市場；無人載具不僅涉及軍事安全，也會讓台灣保持競爭力、在市場上有商機。

林佳龍指出，我國的無人機測試受限於國土及空域，邦交國法規相關寬鬆且有非常多測試場域，可以成為台灣無人機供應鏈的重要夥伴。外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋上月也曾說明，由於邦交國通常沒有無人機認證與法規，希望未來可將台灣的認證與法規簡化適用到邦交國，增加台灣無人機在邦交國與鄰近國家的市場黏著度。

人才培育方面，林佳龍指出，外交部正在推動設立「無人機國際學校」及「國際飛手聯盟」，未來也可以舉辦「世界盃飛手比賽」等國際競賽；後勤維修方面，林也指出，由於無人機建立後，需要持續維修，許多邦交國獎學金人才，可以從無人機領域切入。

林佳龍認為，我國除了可以開始輸出產品無人機以外，最重要是無人機供應鏈成形後，從人才、科技、資金，到未來整個大數據AI的應用，屆時我國邦交國都會比鄰近地區的其他國家更進步，顯示「跟台灣交往除了會繁榮他的國家以外，也會以台灣作為他的邦交國為榮，有繁榮跟光榮雙層的意義」。

