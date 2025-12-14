獨家》外交部聯手美日與菲律賓發展無人機 林佳龍點名3廠商躍躍欲試

外交部成立「無人機外交小組」，外交部長林佳龍近日點名雷虎、經緯、中光電等廠商「有很大能量」，並透露我國已編列預算，若台、美、日等友盟能在菲律賓發展無人機產業，應能彼此互補。（資料照）

外交部成立「無人機外交小組」，盼拓展無人機國際聯盟，外交部長林佳龍點名雷虎、經緯、中光電等廠商「有很大能量」，業界躍躍欲試，並透露我國已編列預算，若台、美、日等友盟能在菲律賓發展無人機產業，應能彼此互補。

林佳龍近期接受本報專訪指出，外交部已經盤點了各邦交國針對無人機的需要，未來台灣若要拓展無人機國際聯盟，邦交國也可以認養；林佳龍也點名雷虎、經緯、中光電等台灣無人機廠商，「都有很大的能量，但可能缺少舞台」，業界也都躍躍欲試、很積極。

林佳龍認為，未來不管是民主供應鏈或經濟安全的夥伴關係，無人載具都是我國在國際合作上的重要項目。

林佳龍舉例指出，國土很大的邦交國巴拉圭，其畜牧業可以應用無人機；帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等島國友邦，可以藉由配置無人機協助邊防、海巡，幫助我國友邦或理念相近國家建構「無人機國際聯盟」，對台灣很有利。

林佳龍指出，除了12個邦交國之外，其實菲律賓與中東歐也是很重要的無人機合作對象，菲律賓有很大的陸海空域，我國若與菲律賓合作，也符合美國現在鼓勵的共同開發、共同製造，我國則能藉此推動榮邦計畫。

林佳龍透露，我國已編列了預算，如果台灣、美國、日本等友盟能在菲律賓發展無人機產業，並進行無人機人才培訓，台灣應能與理念相近國家互補。

林佳龍指出，無人機不只有邊防、海巡等用途，還有各種多樣用途，可以說是台灣未來進入新興科技產業、軍工業、低軌衛星產業的入口。

