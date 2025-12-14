為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    談助理費除罪化 黃國昌：民眾黨走大路 「公款公用」是底線

    2025/12/14 12:02 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌14日出席「國昌特別企劃」預告記者會，並於會後受訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委陳玉珍所提「助理費除罪化」修法引發國會助理撻伐，民眾黨團上週五討論初步決定「擱置」，黨團總召黃國昌和前主席柯文哲都認為不宜再搞下去。黃國昌今受訪時再次重申，民眾黨開大門、走大路，公款公用是無法退讓的底線。

    黃國昌指出，他上週五晚上與柯文哲見面主要在談2026年選戰佈局的部分，但佈局區域尚未公諸在媒體上，成熟的時候會跟大家報告，而助理費的問題，不在禮拜五晚上討論的範圍之內。

    黃國昌表示，助理費的制度化與法治化非常重要，為何有些人的助理費案件用貪污罪偵辦，有些以偽造私文書論處，甚至有極少數案件後來都沒事，行為態樣明明一樣，到底出了什麼問題？

    「對民眾黨而言，開大門、走大路！」黃國昌強調，不是所謂個案的除罪化，公款公用是無法退讓的底線，在最基本原則上，民眾黨願意虛心傾聽各界意見，以地方議會為例，他聽到不少地方議會助理反映，竟然沒有加班費，只因為市議會沒有編列。

    黃國昌認為，先前修正「地方民意代表支給條例」時就應該一併納入考量，怎麼修完後，助理還是領不到加班費？這是一個相當嚴重的問題。不過，民眾黨沒有特定時程，也沒有特地為任何單一個案服務的政治動機或目的，與當年民進黨為個案推動國務機要費除罪化大為不同。

