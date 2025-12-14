為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    府院拍板「財劃法」不副署、不執行 汪浩：合憲的止血手段

    2025/12/14 11:37 記者陳鈺馥／台北報導
    立法院日前進行財劃法修正部分條文覆議案投票，遭藍白立委否決；府院高層近日已拍板「不副署、不公布」。（資料照）

    立法院日前進行財劃法修正部分條文覆議案投票，遭藍白立委否決；府院高層近日已拍板「不副署、不公布」。（資料照）

    藍白惡修「財劃法」掏空中央政府財政，政院所提「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，將成為憲政首例。英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩今日強調，「不副署、不公布、不執行」，是合憲、也是必要的止血手段，府院黨必須立即走向社會，向選民清楚說明為何要硬起來、為何不能退讓。

    汪浩於臉書撰文表示，藍白在國會強推「財劃法」、反年改等爭議法案，無視公債上限、年金永續與權力分立，在憲法法庭遭癱瘓、覆議屢遭否決下，已把制度逼到牆角。這不再是單純政策歧見，而是結構性破壞憲政秩序。此時若行政權一再退讓，等同放行違憲惡法，代價將由全民承擔。

    汪浩分析，從「財劃法」開始，行政院長善用副署權，對明顯違憲法案採取「不副署、不公布、不執行」，是合憲、也是必要的止血手段。政治責任必須清楚回到立法院；在野若不服，依憲法提不信任投票、倒閣重來，而總統可依憲法解散國會，重選立法院。

    汪浩進一步說，因此，府院黨必須立即走向社會，向選民清楚說明為何要硬起來、為何不能退讓。為什麼當立法院失去自我節制能力，解散國會、重選立法院，就是民主機制的必要重開機。府院黨現在就密集與社會大眾溝通，為重選立法院做好準備。

