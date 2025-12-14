為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    財劃法不副署停砍年金法案比照 蘇巧慧：支持政院依憲法因應

    2025/12/14 11:53 記者羅國嘉／新北報導
    針對基層民眾關心《財劃法》與年改停砍法案，以及府院可能不副署、不公布的立場。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，（記者羅國嘉攝）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，此將成憲政首例；至於12日三讀的停砍年改相關法案，也朝「不副署、不公布」規劃，但仍須待法案送抵總統府與行政院後再正式宣佈。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（14日）赴三重掃街受訪此事時強調，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。

    蘇巧慧今天與三重在地議員顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸等人一同在市場拜票，針對基層民眾關心《財劃法》與年改停砍法案，以及府院可能不副署、不公布的立場。她指出，面對立法院近期通過多項高度爭議法案，在憲法、法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。

    蘇巧慧也提到，15日總統兼黨主席賴清德召集所有的黨籍立委開會討論，她會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲、違法的立法。

