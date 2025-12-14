新北市長選戰藍白合？ 蘇巧慧：面試官是400萬市民 會爭取認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）今一早跨黨派「母雞帶小雞」前往三重重新市場、中央市場掃街拜票。（記者羅國嘉攝）

2026年地方選舉戰火提前升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（14日）一早前往三重重新市場、中央市場掃街拜票，在地議員顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸等人陪同走訪攤商與民眾互動。蘇巧慧被問及藍白合的議題表示，她會按照自己的步調前進，她的面試官就是超過400萬的新北市民，讓溫暖會衝、會做事、創新的觀念最強的團隊，能夠讓新北市民認同。

國民黨新北黨部13日舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文受訪時被問及藍白合議題，指目前為止非常順利，藍白2黨都表示高度誠意，藍白最終一定推出最合適、最強、最能勝選的人參選，在新北展現大團結氣象，其他人也會願意全力輔選。

蘇巧慧上午展開「一起拚！三重重新市場/中央市場掃街」前受訪時，對於這麼早就展開掃街活動，她表示，自參選以來始終按照自己的步調前進，希望能夠讓更多新北市民認識並認同她。她強調，真正的「面試官」是超過400萬的新北市民，因此關鍵在於清楚展現自身的特質與特色，形塑有別於其他候選人不同的品牌，讓市民做出選擇。未來將持續走遍新北市各個角落與鄉鎮，以溫暖、創新、會做事的團隊，讓新北市民認同。

此外，外傳民進黨願以撤換立法院民進黨團總召柯建銘為條件，重啟與民眾黨「綠白合」。蘇巧慧則說，沒有聽過這樣的傳聞，但會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法，繼續維持台灣的民主法治。

