陳玉珍硬推助理費除罪化 張育萌：只為監獄門前救「他」

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理12日在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，陳玉珍在爭議聲中仍強推修法，目的就是「幫顏寬恒脫罪」，並強調這根本是國民黨的「全黨即刻救援」。

張育萌今（14）日在臉書發文表示，陳玉珍不是第一次幫顏寬恒，她這次硬提「助理費貪污除罪」，引爆社會強烈反彈，卻堅持不撤案。時間點偏偏「這麼巧」，正好趕在顏寬恒「詐領 108 萬助理費」三審定讞之前，目的只有一個，就是幫顏寬恒脫罪。

張育萌回顧，這不是陳玉珍第一次出手幫顏寬恒，2020年顏寬恒立委落選後，準備回台中海線經營選區，靠的就是陳玉珍的幫忙。四年前，台中一場大雨，造成烏日成功東路30多戶大淹水。第一時間，時任立委陳柏惟就到現場解決。結果一週後，陳玉珍卻硬要發公文給各部會，要求中央政府在她發文的隔天，親自到現場會勘。

張育萌強調，立委發文要求會勘，中央部會敢不來嗎？問題是，陳玉珍是金門立委，烏日淹水關她什麼事？這種區域立委，實在管太寬了吧？答案很簡單。顏寬恒落選後，回國民黨部當副秘書長。就在陳玉珍發文前不久，顏寬恒才剛辭掉副秘書長的工作，回到地方準備重新經營。

張育萌直言，沒有立委身份的顏寬恒叫不動中央部會，於是陳玉珍出現了，幫顏寬恒發函、用立委的權力，替顏寬恒鋪路未來選舉。時隔四年，陳玉珍再次現身，只是這次看起來要幫的忙更大，不只是替落選立委撐場面，而是把這個差一步就要被關進去的人，直接從監獄門口拉回來。

國民黨立委顏寬恒。（資料照）

