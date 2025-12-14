批黃國昌只想蹭「總統級聲量」 詹凌瑀：遇到爭議法案就變縮頭烏龜

詹凌瑀今指出，民眾黨近期的「戲碼」讓人看盡什麼叫「政治投機」，黨主席黃國昌只想蹭總統級聲量，遇到法案就變縮頭烏龜。（資料照）

總統賴清德預定週一（15日）邀請行政院、立法院及考試院長於總統府進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒，民眾黨對此聲稱，佩服韓國瑜拒絕成為被行政權摸頭的對象。媒體人詹凌瑀今（14日）在臉書發文指出，民眾黨近期的「戲碼」讓人看盡什麼叫「政治投機」，黨主席黃國昌只想蹭總統級聲量，遇到法案就變縮頭烏龜。

詹凌瑀指出，賴清德邀約院際茶敘，韓國瑜以維持國會中立為由婉拒，這本是憲政體制下的正常互動，結果民眾黨見獵心喜，馬上跳出來佩服韓國瑜，甚至還反過來拋出3訴求，要求總統直接跟在野黨主席「面對面共商國是」。

詹凌瑀認為，民眾黨此舉就是標準的「自抬身價」，處心積慮要把政黨主席的層級拉高到與總統對等，想營造出「只有我能跟總統對話」的假象，這種把國家大事當成個人政治秀的操作，無視憲政體制，只為博取媒體版面，滿足黃國昌那種永遠要在鎂光燈焦點下的表演慾。

詹凌瑀提到，但是當場景回到立院，面對攸關助理權益的「助理費除罪化」修法時，民眾黨團決議據傳竟然是「擱置」，柯文哲和黃國昌都認為不宜再搞下去。詹批評：「平常滿口公平正義、改革大義凜然的『戰神』，一遇到這種需要承擔政治風險、需要真正表態的硬仗，馬上就變成縮頭烏龜」。

詹凌瑀強調，這就是民眾黨的真面目，在政治鬥爭上，他們利用「關鍵少數」的席次綁架國會、情緒勒索執政黨，搞得憲政體制烏煙瘴氣；但在立法職責上，他們卻是精算師，沒有政治紅利甚至可能扣分的事，他們碰都不敢碰。詹凌瑀說：「黃國昌的風格就是如此，只挑有聲量的架吵，只蹭最高級別的熱度。至於解決問題？那從來不是他們的選項」。

