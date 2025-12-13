為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇巧慧辦耶誕親子派對 「水獺阿公」蘇貞昌領唱台語耶誕歌曲

    2025/12/13 23:16 記者翁聿煌／新北報導
    立委蘇巧慧13日在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧13日在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」。（記者翁聿煌攝）

    耶誕節前夕，立委蘇巧慧結合今年度新北獲獎永續觀光工廠「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，今天在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，70組參加名額秒殺，更有粉絲遠從宜蘭、苗栗前來。蘇巧慧帶領大小朋友製作耶誕限定版翻糖餅乾，唱起台語版「聖誕鈴聲」，活動進行到一半，神祕來賓「聖獺老公公」蘇貞昌驚喜現身，大小朋友開心尖叫。

    蘇巧慧經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》已5年，利用童書故事推廣台灣本土優質繪本，已錄製超過300集繪本故事，今年更走出錄音室，於各地區舉辦「水獺媽媽實體見面會」。這幾年，她持續跟本土出版社合作，介紹各種母語故事繪本，還邀請到賴清德總統、蘇貞昌，以「阿德叔叔」、「水獺阿公」形式，一起說故事給孩子們聽，也獲得小朋友們很好迴響。

    蘇巧慧指出，今年她和團隊結合今年度新北唯一獲獎的永續觀光工廠「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，除了念故事，也帶大小朋友們一起製作耶誕限定版翻糖餅乾，唱起台語版「聖誕鈴聲」，活動進行到一半，神祕來賓「聖獺老公公」蘇貞昌驚喜現身，在場近200名大小朋友驚喜尖叫，搶著合影留念。

    蘇巧慧的《水獺媽媽巧巧話》頻道去年還成為「台灣媒體觀察教育基金會」推薦的「台灣兒童及少年優質節目」，並獲得「年度最佳大眾票選獎」肯定，蘇巧慧說，她會以母親的角色，繼續當爸媽的神隊友，說更多好聽的故事給大家聽。

    立委蘇巧慧舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，邀到「聖獺老公公」蘇貞昌（右）參加。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，邀到「聖獺老公公」蘇貞昌（右）參加。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，吸引眾多親子參加。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，吸引眾多親子參加。（記者翁聿煌攝）

