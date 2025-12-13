才歡慶反年改修法三讀！ 李來希自爆騎單車自摔「倒地不起」

李來希自摔送醫。（取自李來希臉書）

立法院國民黨團推反年改修法，昨藍、白挾人數優勢三讀通過。全國公務人員協會前理事長李來希才在臉書發文，感謝國民黨立院黨團，沒想到今日他自爆，騎乘腳踏車時在路口緊急剎車自摔「當場倒地不起」送醫，他嘆，才完成退休金停止遞減的大案，本想慶祝，卻發生這種慘事。

李來希今日在臉書發文表示，花蓮吉安全鄉停電，他和妻子騎腳踏車出門吃飯時，由於紅綠燈不亮，他在路口緊急停車結果自摔，當場倒地不起，緊急叫來救護車送慈濟醫院急診。

李來希透露，經檢查，頭部無礙，不過，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，經慈濟醫師幫他做全身麻醉並治療後，他醒來時右肩骨頭已復原歸位，不用住院直接回家，醫師也叮嚀他四週不能開車與提重物。

李來希說，他跌倒時一陣暈眩昏，感覺有撞到頭顱，好在附近有一對年輕夫妻非常熱心協助，兩輛腳踏車也暫時放置她們家，好朋友聞訊不僅前來探視與慰問，同時幫忙處理安置腳踏車，讓他相當感謝。但他也哀怨：「只是傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了，怎會是一個慘字了得？才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

