為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    才歡慶反年改修法三讀！ 李來希自爆騎單車自摔「倒地不起」

    2025/12/13 19:03 即時新聞／綜合報導
    李來希自摔送醫。（取自李來希臉書）

    李來希自摔送醫。（取自李來希臉書）

    立法院國民黨團推反年改修法，昨藍、白挾人數優勢三讀通過。全國公務人員協會前理事長李來希才在臉書發文，感謝國民黨立院黨團，沒想到今日他自爆，騎乘腳踏車時在路口緊急剎車自摔「當場倒地不起」送醫，他嘆，才完成退休金停止遞減的大案，本想慶祝，卻發生這種慘事。

    李來希今日在臉書發文表示，花蓮吉安全鄉停電，他和妻子騎腳踏車出門吃飯時，由於紅綠燈不亮，他在路口緊急停車結果自摔，當場倒地不起，緊急叫來救護車送慈濟醫院急診。

    李來希透露，經檢查，頭部無礙，不過，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，經慈濟醫師幫他做全身麻醉並治療後，他醒來時右肩骨頭已復原歸位，不用住院直接回家，醫師也叮嚀他四週不能開車與提重物。

    李來希說，他跌倒時一陣暈眩昏，感覺有撞到頭顱，好在附近有一對年輕夫妻非常熱心協助，兩輛腳踏車也暫時放置她們家，好朋友聞訊不僅前來探視與慰問，同時幫忙處理安置腳踏車，讓他相當感謝。但他也哀怨：「只是傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了，怎會是一個慘字了得？才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播