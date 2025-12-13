拚台南市長初選!林俊憲成立麻豆後援會 7500名支持者到場

民進黨台南市長初選參選人立委林俊憲（前左）今天（13日）成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

民進黨台南市長初選進入倒數，下月將進行電話民調，參選人立委林俊憲今天（13日）成立麻豆競選後援會，現場湧入超過7500位鄉親力挺，營造團結勝選氣勢。

林俊憲表示，麻豆與佳里、官田、下營、西港形成台南重要的生活圈，不僅北接大新營、南鄰南科，更是承接南科外溢效應的關鍵腹地，未來市政規劃必須以「大生活圈」進行整體布局，讓發展真正落實在居民日常。

林俊憲細數近年推動的重大交通建設成果，包括成功爭取38億元經費推動「烏橋中路跨曾文溪大橋」，完工後麻豆至南科通勤時間可縮短至約15分鐘，同時積極推動總經費71億元的「南41線跨曾文溪大橋」，串聯安南、新吉工業區與佳里、西港，紓解既有橋梁車流，帶動周邊地方發展。

立委郭國文表示，藍白介選，陳亭妃還扯民進黨後腿，身為民進黨台南市黨部主委要中立，但無法接受這樣的行為，而台南是有指標的戰略位置，就連柯文哲都放話說要來台南，如果台南沒有守住，那會影響2028總統選舉。

立委林宜瑾、賴惠員表示，林俊憲話講很少，事情做很多，感謝風災時刻對於台南溪北的協助，台南關鍵時刻，大家都要出來勇敢站出來。

身為麻豆女兒的林楚茵也回來支持林俊憲。她說，林俊憲在國會的表現有目共睹，藍白介選，萬一對手如果出線，大選就會輸掉。出身佳里的王義川表示，藍白不止在立法院修惡法，現在藍白介入台南初選的情況更為嚴重，而林俊憲才是唯一能團結黨內的市長候選人。

林俊憲總結，麻豆是溪北發展的關鍵樞紐，只要把交通打通、把生活顧好、把產業做強，就能讓整個大生活圈一起前進。

立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會，擠滿支持者。（後援會提供）

支持者熱情相挺林俊憲。（後援會提供）

立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

