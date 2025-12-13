為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拚台南市長初選!林俊憲成立麻豆後援會 7500名支持者到場

    2025/12/13 17:25 記者楊金城／台南報導
    民進黨台南市長初選參選人立委林俊憲（前左）今天（13日）成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

    民進黨台南市長初選參選人立委林俊憲（前左）今天（13日）成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

    民進黨台南市長初選進入倒數，下月將進行電話民調，參選人立委林俊憲今天（13日）成立麻豆競選後援會，現場湧入超過7500位鄉親力挺，營造團結勝選氣勢。

    林俊憲表示，麻豆與佳里、官田、下營、西港形成台南重要的生活圈，不僅北接大新營、南鄰南科，更是承接南科外溢效應的關鍵腹地，未來市政規劃必須以「大生活圈」進行整體布局，讓發展真正落實在居民日常。

    林俊憲細數近年推動的重大交通建設成果，包括成功爭取38億元經費推動「烏橋中路跨曾文溪大橋」，完工後麻豆至南科通勤時間可縮短至約15分鐘，同時積極推動總經費71億元的「南41線跨曾文溪大橋」，串聯安南、新吉工業區與佳里、西港，紓解既有橋梁車流，帶動周邊地方發展。

    立委郭國文表示，藍白介選，陳亭妃還扯民進黨後腿，身為民進黨台南市黨部主委要中立，但無法接受這樣的行為，而台南是有指標的戰略位置，就連柯文哲都放話說要來台南，如果台南沒有守住，那會影響2028總統選舉。

    立委林宜瑾、賴惠員表示，林俊憲話講很少，事情做很多，感謝風災時刻對於台南溪北的協助，台南關鍵時刻，大家都要出來勇敢站出來。

    身為麻豆女兒的林楚茵也回來支持林俊憲。她說，林俊憲在國會的表現有目共睹，藍白介選，萬一對手如果出線，大選就會輸掉。出身佳里的王義川表示，藍白不止在立法院修惡法，現在藍白介入台南初選的情況更為嚴重，而林俊憲才是唯一能團結黨內的市長候選人。

    林俊憲總結，麻豆是溪北發展的關鍵樞紐，只要把交通打通、把生活顧好、把產業做強，就能讓整個大生活圈一起前進。

    立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會，擠滿支持者。（後援會提供）

    立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會，擠滿支持者。（後援會提供）

    支持者熱情相挺林俊憲。（後援會提供）

    支持者熱情相挺林俊憲。（後援會提供）

    立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

    立委林俊憲今天成立麻豆競選後援會。（後援會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播