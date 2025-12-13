社團後援會政見說明會高雄圓山登場 千人湧入力挺賴瑞隆

十餘位現任高雄市議員及議員參選人排排站，力挺賴瑞隆（中）。（記者葛祐豪翻攝）

爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（13日）下午在高雄圓山飯店舉辦「來呦！隆作伙」社團後援會政見說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像，包括議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人與會。

賴瑞隆透過簡報，向來自各行各業人士說明過去的努力及未來政見，獲得鄉親熱烈迴響，互動熱絡。賴瑞隆表示，一個人可以走得很快，但一群人才能走得更遠，將以最謙卑誠懇的態度向百工百業請益，盼讓高雄未來走得更堅定。

賴瑞隆說明，無論是他陸續提出的「大亞灣計畫：亞灣3.0」、運輸路網建設、AI智慧廊帶、傳統產業加值轉型，或是青年就業與創業環境的打造，都必須從產業界實際需求出發、以市民生活為核心。他強調，將以「均衡高雄」為目標，平衡南北發展，兼顧科技及傳產發展，讓不同產業別都能大步向前。

針對高雄正站在產業轉型的關鍵時刻，賴瑞隆指出，任何一個決策都必須以更穩健、踏實且誠心的態度面對。他將透過謙卑請益，把更多來自產業與地方的建議帶到政策規劃中，凝聚高雄下一階段發展的共識與方向。

賴瑞隆感性表示，高雄是一座勇敢又熱情的城市，只要市民同心團結拚建設，未來一定會越來越好；也將持續擘劃有感政策，攜手打造高雄成為科技兼具宜居、永續充滿魅力的國際級幸福城市。

今天的說明會包含高雄市議長康裕成、議員簡煥宗、何權峰、邱俊憲、張博洋、郭建盟、李喬如、林智鴻、黃彥毓，及議員參選人尹立、蔡秉璁、黃偵琳、黃敬雅及洪村銘等人都出席力挺，展現高度團結意向。

賴瑞隆在高雄圓山飯店舉辦社團後援會政見說明會，湧入千人 。（記者葛祐豪翻攝）

