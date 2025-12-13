支持韓國瑜婉拒出席總統茶敘 國民黨：賴清德自己先心平氣和喝杯茶

國民黨中央黨部。（資料照）

賴清德總統日前當面邀請立法院長韓國瑜依據憲法進行院際協商，韓國瑜先是提議改採茶敘方式，總統府允諾安排後，韓國瑜卻又突然表達不克出席，對此，國民黨今天表達支持韓國瑜婉拒出席的立場，並公開喊話賴清德自己「先心平氣和地喝杯茶吧！」

國民黨指出，賴清德執政以來，面對具有過半民意基礎的立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度，當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，但執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈「輸了卻不認帳」，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。

國民黨表示，今年以來，賴政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載的選民授權與民主正當性，這類濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出一種將國家治理視為政治遊戲的心態，罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難以不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。

國民黨說，更令人遺憾的是，在未對過去一年漠視民意、藐視立法權的作為作出任何實質反省之前，賴清德竟試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將嚴重的制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏。

