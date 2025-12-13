為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    憂影響醫界與國家發展 賴清德喊話立院盡快審查中央政府總預算

    2025/12/13 16:42 記者邱芷柔／台北報導
    總統賴清德喊話立院盡快審查中央政府總預算。（記者方賓照攝）

    總統賴清德喊話立院盡快審查中央政府總預算。（記者方賓照攝）

    總統賴清德今（13日）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時表示，中央政府總預算至今仍未送交立法院委員會審查，已進入12月中旬，依法須於12月31日前完成審議，若無法如期完成，將影響醫界運作及國家整體發展，呼籲立法院儘速啟動審查程序，讓必要政策與新增經費得以推動。

    賴清德指出，政府近兩年以高推估5.5%成長編列健保總額，盼藉此改善台灣醫療環境、穩定醫療人力，今年健保總額規模達9286億元，明年健保總額達9883億元，另將由公務預算支應的項目移出健保，整體規模約達1兆82億元，創下歷年新高。

    賴清德直言，這聽起來是好消息，但現在最大的問題是憲法規定中央政府總預算最晚在12月31號以前要審議完畢，現在已經12月中！若持續延宕，勢必影響政策推動與國家發展所需經費，也將波及醫療體系運作。

    賴清德強調，健保總額增加有其政策目的，包括推動健保「不同工不同酬」，回應急重症及內、外、婦、兒等高負荷科別人力吃緊問題，同時改善醫療院所設備與工作環境，並希望醫療機構為員工加薪，避免醫療人力持續流失。

    此外，賴清德也提到，政府已啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，由醫療機構提出申請，透過人才培育、醫療環境優化、智慧醫療及醫療永續與社會責任等四大主軸，推動醫療服務提升並深化醫學研究。

    在智慧醫療方面，賴清德表示，全面智慧化時代已來臨，政府正積極打造主權AI，未來將應用於醫療、金融及法律等領域，加上立法院日前三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，在保障民眾隱私權的前提下開放相關資料，將有助於結合健保資料，進一步推動智慧醫療發展。

