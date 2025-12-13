2026新北市長選戰李四川民調最高 劉和然：各人有各人節奏

有意參選新北市長的劉和然說，各黨都有節奏與機制，個人也是一樣，這就像跑馬拉松，按照黨的機制走，對國民黨最好。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市黨部今（13）日舉行主委布達典禮暨建黨131週年黨慶活動，有意參選新北市長的副市長劉和然出席，被問及國民黨對2026年新北市長選舉有協調機制，以及民調又以台北市副市長李四川最高，是否調整起跑腳步？劉和然說，各黨都有節奏與機制，個人也是一樣，這就像跑馬拉松，按照黨的機制走，對國民黨最好。

劉和然指出，國民黨本身是民主政黨，一定要有民主機制，讓國民黨可以在2026年或未來的選舉持續努力。

劉和然說，這次新北市選舉有很多人想來爭取為民服務，他認為這對新北市是好事，傳統選舉會討論出身，李四川與他都是從新北基層上來的，對一個城市要有深度了解、做好深度準備，才有辦法持續在這塊土地服務，也盼一棒接一棒讓新北市越來越好。

劉和然說，從前台北縣長周錫偉、前新北市長朱立倫2任再到市長侯友宜，他都陪在這3位身邊，擔任不同職位，也看到這個城市的改變，時空節奏不同，也會有不同節奏與策略，也會有不同政策推動，目前市府正推動包括軌道建設、大巨蛋等前瞻性做法，市立美術館也已經開幕，兼顧軟硬體建設，新北持續在進步。

媒體問及，是否有信心成為藍白合最大公約數？劉和然認為，國民黨現在最重要的就是團結，藍營歷任3位縣市長執政成績均受到許多市民認同，因此要持續團結、打2026、持續執政。

