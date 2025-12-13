為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文批綠靠勢 在南部貪污腐敗好像人民欠他們

    2025/12/13 16:19 記者黃子暘／新北報導
    國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動。（記者黃子暘攝）

    國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動。（記者黃子暘攝）

    國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，席間致詞表示，2026年地方首長選舉，藍營會提出一定會贏的人選，國民黨不像民進黨「靠勢」，「民進黨在南部貪污腐敗，好像大家欠他們的，提什麼人就一定會上嗎？沒有這種事情」。

    鄭麗文說，新北像是台灣的縮影，看得到城鄉山海，感謝新北選民肯定國民黨執政，國民黨不會因此驕傲、「靠勢」，會負責任地提出一定勝選的參選人；市議員也是執政的重要後盾、為民監督政府，希望選民支持國民黨提出的參選人，雖然國民黨在新北有很好的基礎，但絕不能像民進黨一樣「靠勢」。

    活動也有新北市選區的藍委出席，鄭麗文表示，立委平常要問政、跑地方，沒想到民進黨輸得不甘願搞出大罷免，結果「滿臉全豆花」，人民用選票告訴總統賴清德「不要再亂了」、不要當家鬧事；尊重國會多數「這是民主政治的第一堂課啊，入門第一堂課」，鄭麗文說，結果民進黨「連這個都要被死當」，還一意孤行執迷不悟，對財政收支劃分法修法、公教年改第二波改革始終為反而反、造謠抹黑，木已成舟又耍賴，「當自己做皇帝？可以這樣任性胡來嗎？」

    鄭麗文指出，分明是賴清德當選總統，卻是國民黨推動普發一萬元、軍公教合理待遇等福國利民政策，民進黨每天就是亂、鬥，台灣已沒有辦法如此沒有底線的耗下去；國民黨立法院黨團會持續顧民主、民生，在地方執政不會漏氣，請選民支持。

    副主席李乾龍、新北市議會議長蔣根煌等人均出席活動，但鄭麗文在台上致詞期間，並未看到新北市長侯友宜身影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播