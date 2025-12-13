鄭麗文批綠靠勢 在南部貪污腐敗好像人民欠他們

國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動。（記者黃子暘攝）

國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，席間致詞表示，2026年地方首長選舉，藍營會提出一定會贏的人選，國民黨不像民進黨「靠勢」，「民進黨在南部貪污腐敗，好像大家欠他們的，提什麼人就一定會上嗎？沒有這種事情」。

鄭麗文說，新北像是台灣的縮影，看得到城鄉山海，感謝新北選民肯定國民黨執政，國民黨不會因此驕傲、「靠勢」，會負責任地提出一定勝選的參選人；市議員也是執政的重要後盾、為民監督政府，希望選民支持國民黨提出的參選人，雖然國民黨在新北有很好的基礎，但絕不能像民進黨一樣「靠勢」。

活動也有新北市選區的藍委出席，鄭麗文表示，立委平常要問政、跑地方，沒想到民進黨輸得不甘願搞出大罷免，結果「滿臉全豆花」，人民用選票告訴總統賴清德「不要再亂了」、不要當家鬧事；尊重國會多數「這是民主政治的第一堂課啊，入門第一堂課」，鄭麗文說，結果民進黨「連這個都要被死當」，還一意孤行執迷不悟，對財政收支劃分法修法、公教年改第二波改革始終為反而反、造謠抹黑，木已成舟又耍賴，「當自己做皇帝？可以這樣任性胡來嗎？」

鄭麗文指出，分明是賴清德當選總統，卻是國民黨推動普發一萬元、軍公教合理待遇等福國利民政策，民進黨每天就是亂、鬥，台灣已沒有辦法如此沒有底線的耗下去；國民黨立法院黨團會持續顧民主、民生，在地方執政不會漏氣，請選民支持。

副主席李乾龍、新北市議會議長蔣根煌等人均出席活動，但鄭麗文在台上致詞期間，並未看到新北市長侯友宜身影。

