賴清德茶敘遭韓國瑜婉拒 鄭麗文：如不知問題何在「我送一面鏡子給你」

國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，會前受訪。（記者黃子暘攝）

國民黨主席鄭麗文今（13）日出席新北市黨部主委佈達典禮暨建黨131週年黨慶活動，會前受訪被問及立法院長韓國瑜婉拒總統賴清德下週一國政茶敘邀約，鄭麗文說，賴清德錯過所有跟在野溝通的關鍵時間，大罷免「鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了」仍執迷不悟，如「財政收支劃分法」修法等政策窒礙難行，為何長時間以來不願誠懇溝通？如今缺乏誠意邀約茶敘，難怪被拒，如果賴清德仍不知問題癥結點何在，「我送一面鏡子給你好了啦」。

鄭麗文表示，財劃法都已經在立院完成覆議了，還可以這樣無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服嗎？她斥其為帶頭違憲亂政，造成台灣施政僵局，大罷免已鬧過、輸得夠徹底，仍執迷不悟，若相關政策對賴清德而言窒礙難行，為何長時間以來不願意誠懇溝通、理性對話？藍營遲遲等不到執政黨善意誠意，就連行政院版本都等不到，木已成舟才缺乏誠意的邀約茶敘，難怪被拒絕。

鄭麗文指出，為反對而反對、為杯葛而杯葛，完全不像是當家的樣子，如今台灣民主憲政陷入僵局、台灣內部嚴重對立、國家機器無法順利運轉，難道不是賴清德造成的？誠懇建議賴平心靜氣自己一個人喝杯茶，想想上任以來為何有這麼多嚴重問題，「如果你到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了啦」。

現場媒體提問如何評價賴清德PO出與中配吃麵的影片？鄭麗文認為，賴清德不要次次都用如此「廉價、輕挑、矯情」的方式，憲政僵局是嚴重問題，賴清德卻事後才說要喝茶，賴清德對特定族群的打壓歧視已非常嚴重地違背中華民國憲法對人權的保障，「然後你現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的」。

