搶普發1萬商機！顏若芳：北市登錄發票金額輸台中、桃園

議員顏若芳揭露，北市推出「台北有購嗨」活動，以日平均金額來看成效不彰。（翻攝北市議會直播）

各地縣市政府搶攻中央普發1萬現金，北市議員顏若芳揭露，北市推出「台北有購嗨」活動，希望讓民眾在北市消費並登錄發票，以日平均金額來看，北市單日僅1533萬，反觀台中日均有5.5億、桃園日均有3917萬，成效不彰。對此，蔣萬安表示當然希望參與的金額人數會更多，承諾兩週內給予精進報告。

昨日北市議會總質詢，顏若芳指出，各縣市政府為了普發1萬都推出加碼活動，不過北市的宣傳行銷，包含流程、登記等事項，都需要精進，像是台中統計至12月10日，活動推出48天累積達263億元，一天平均有5.5億；桃園市統計至12月4日，活動推出25天累積達9億元，一天平均3913萬，而台北市統計至12月7日，活動推出27天累積達4.14億，一天平均僅有1533萬，成效其實非常不理想。

請繼續往下閱讀...

顏若芳表示，北市不僅消費門檻高，且獎金倍數也輸給其他縣市，在台北需要消費200元才能參加加碼，台中、桃園皆滿100元就符合資格，而台南僅需50元就可以，北市也僅針對友好特店給予兩倍的抽獎機會，而台中市只要是合作店家就給三倍機會，還針對經濟消費低落的區域給予5倍的倍數，誘因成效很低落，截至12月7日北市提供友好特店的兩倍抽獎機會，也僅佔台北的總額0.4%。

顏若芳也提到，在免用統一發票店家，北市的店家需要蓋章，民眾再拍照上傳後，且中獎要保留正本備查，嘉義市則是提供店家專屬QR CODE，消費者可以直接掃描，就可以即時完成登錄，大幅降低夜市、市場、微型店家的參與門檻，是否可以讓發票登錄更便捷？蔣萬安承諾，一定會讓市民更便捷，將來研究是否參考嘉義的做法，搭配跨年、過年前的活動，兩週內將給予精進計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法