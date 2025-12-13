香港大火殷鑑！ 北市新建、外牆工程將全面禁竹、木鷹架

香港宏福苑大火，引發各界對建築安全重視，台北市12月4日專家會議決議，未來新建、外牆工程全面禁用竹、木鷹架。（法新社）

香港宏福苑11月底發生大火延燒，造成多人不幸身亡。台北市政府引以為鑑，12月初召開專家學者會議，決議明文規定未來新建工程、外牆修繕工程一律禁止使用竹、木施工架，工程斜籬帆布與防護網材料也必須具備防焰或耐燃性能，相關規定將待簽報府級同意後再公告實施。

香港大火發生後，北市府為確保工地施工安全，12月4日邀集專家學者、業界代表召開會議訂定新規，新建工程及外牆修繕工程，一律應使用鋼管施工架，全面禁止使用竹、木施工架。

針對外牆修繕或室內裝修需要搭設施工架時，所使用的帆布與尼龍防護網，必須以斜籬方式配合施作場域進行區劃，帆布與防護網材料必須具備防焰或耐燃性能。

外牆修繕或室內裝修時設置施工架，窗戶及開口防護設施，其所有材料同樣必須具備防焰或耐燃性能；同時，緊急進口及陽台不得被封閉或阻礙，每一戶至少要保留一處開口，確保視線可通視。

建管處說明，竹、木為易燃材料，一旦發生火災，會迅速助長火勢延燒，且易於在垂直面蔓延，嚴重危及施工中的建築物與周邊環境。

此外，市議員林珍羽指出，台北市近5年工地火警，有88%是人為因素，如施工不慎、亂丟菸蒂等，這些都可提前預防，而香港大火也引發質疑有警報器未響狀況。北市16層以上的大樓共955棟，市府檢驗火災警報器狀況577棟，其中卻有26棟的火災警報器不符規定。北市府表示，將針對不合格高樓加速改善。

