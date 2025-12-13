為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國「對拉美及加勒比政策文件」妄稱台灣是中國領土 外交部：顛倒是非

    2025/12/13 15:12 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    中國本（12）月10日發布第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」，內容提及中國「一中原則」，聲稱台灣是中國領土不可分割的一部分、反對任何形式的台灣獨立，外交部今（13）日表示，針對中國企圖以謬論顛倒是非、誤導國際社會，予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

    外交部今天下午發布新聞稿指出，針對中方在第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」中，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的台灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

    外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

    外交部指出，拉美及加海地區是我邦交國最為集中的地區，是為中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證。中國長期以合作為名誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥早已有所警惕。

    外交部呼籲各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並且強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

    外交部長林佳龍近日接受本報專訪時透露，我國積極布局拉美，除巴拿馬國會議員不懼中國壓力訪台外，中國的一帶一路為拉美帶來許多問題，許多承諾也跳票，甚至控制宏都拉斯基礎設施、傾銷、失業率升高等問題，相較台灣的「榮邦計畫」模式，從人才的培訓，到評估友邦適合發展的產業，因此宏都拉斯兩名總統候選人選前才會不斷公開表達與台復交意願。

