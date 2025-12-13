傳林佳龍低調訪美國AIT總部！美「台灣保證實施法案」通過後首例

外交部長林佳龍傳美東時間11日晚間，現身美國維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）華府總部附近，不過外交部今對此「沒有評論」。（資料照）

外交部長林佳龍傳美東時間本月11日晚間，現身美國維吉尼亞州阿靈頓的美國在台協會（AIT）華府總部附近，時逢美國國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會（Pax Silica Summit）」，加上美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層官員互訪限制，也令此行更具象徵意義。不過，針對林佳龍是否訪美或參與相關會議，外交部今（13）日對此「沒有評論」。

有媒體報導，美國外交圈傳出，林佳龍本人在AIT華府總部附近飯店被媒體直擊，但外交部基於台美雙邊默契，低調再低調，不願讓媒體留下任何影像或採訪記錄，因此也與媒體在飯店玩起躲貓貓。針對林佳龍是否出訪、媒體報導相關行程是否屬實？外交部今天表示「沒有評論」。

中央社報導，美國國務院發言人對此回應「沒有可證實的內容」，並強調美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。但有涉外人士分析，美台討論的議題可能涉及總統賴清德未來出訪的過境行程，或者更廣泛的美台合作。

美國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），邀請多國代表探討半導體產業、關鍵礦物（稀土）供應鏈與人工智慧等關鍵議題，並擬就稀土、晶片、人工智慧（AI）等領域發布共同宣言、建立合作聯盟，反制中國既有勢力。華府外交圈亦揣測，林佳龍也可能出席這場峰會前夕的晚宴，與美方及友盟國家代表互動。

美國大華府地區以首都華盛頓為中心，擴及周邊維吉尼亞州、馬里蘭州部分區域，是美國政治、經濟及文化中心，匯集聯邦政府、國際組織及眾多知名學府，也是全美最富裕、受教育程度最高的都會區之一。過往美國對美台高層互訪多有限制，但適逢川普總統12月起簽署實施「台灣保證實施法案」，除要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，同時正式解除台美過往的交流限制。

林佳龍11月20日在立法院答詢時也強調，美方沒有說過（行政院長、外交部長）不能去，在該法實施後，有機會當然應該要去。如今林佳龍成為美國該友台法案實施後，首位到訪大華府地區的「五長（總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長）」之一，儘管行蹤未獲官方證實，且近年前國安會秘書長顧立雄及前外交部長吳釗燮也曾傳出到訪AIT總部，林佳龍的驚喜現身，仍在華府外交圈激起漣漪。

