    傳撤換柯建銘重啟綠白對話 鄭麗文：綠營內部鬥爭為何拉在野黨下水

    2025/12/13 13:21 記者李文德／雲林報導
    傳聞民進黨高層想要換掉民進黨團立院總召柯建銘，與民眾黨重啟綠白對話。國民黨主席鄭麗文表示，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭、人員更迭為何要把在野黨扯下水。（記者李文德攝）

    本屆立法院朝小野大，導致執政黨推動政策困難，傳聞民進黨高層想要換掉民進黨團立院總召柯建銘，與民眾黨重啟綠白對話。國民黨主席鄭麗文表示，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭、人員更迭為何要把在野黨扯下水。

    2024大選後國會朝小野大，藍白兩黨更是以人數優勢通過多項爭議法案，也讓執政黨推動政策困難，加上今年大罷免潮失敗，柯建銘頻被點名撤換黨團總召，近期更是傳聞民進黨高層有接觸民眾黨人士，以換掉柯建銘作為綠白合作的基礎。

    鄭麗文到雲林出席黨部主委交接典禮，被媒體詢問相關看法，她表示，民進黨真的很好笑，內部的派系鬥爭、人事更迭，為什麼要把在野黨扯下水，如果真的這麼在乎在野黨的話，如果換掉賴清德總統可以換來在野黨的團結，民進黨也要換嗎？

    鄭麗文表示，其實不用講得這麼的複雜，其實民進黨願意將「台獨黨綱」、「反核條款」兩個神主牌下架，那大家會額手稱慶，因為就是這兩個神主牌，就是讓台灣沒有活路、破壞台灣未來最大的絆腳石，如果民進黨願意下架，在野黨願意團結，共商國事，因此不需要挑撥離間製造假議題，民進黨應審視錯誤的國家戰略及政策，是不是把他們內部的人事派系鬥爭轉嫁給在野黨。

