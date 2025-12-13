藍營嘉義縣長人選未定 王育敏：在野大聯盟會納優秀人選考量

國民黨嘉縣黨部舉辦131週年黨慶活動，主委王育敏（左六）與資深黨員切蛋糕慶生。（記者王善嬿攝）

明年11月28日舉行嘉義縣長選舉，民進黨正進行黨內初選，由立委蔡易餘、縣議員黃榮利競爭；國民黨嘉義縣長提名人選未定，被點名可能人選之一的國民黨嘉義縣黨部主委王育敏今受訪說，現在擔任縣黨部主委，持續為鄉親服務，至於明年（縣長）大選，過去曾有組在野大聯盟打選戰經驗，與中央黨部有共識，如果有優秀人選，會結合所有在野力量共同打拚。

嘉義縣黨部今在白人牙膏舉辦131周年黨慶活動，王育敏、國民黨副主席季麟連、縣議會國民黨黨團書記長李國勝、縣議員詹琬蓁、吳思蓉、王啓澧等人出席，與資深黨員一起切蛋糕慶生。

季麟連表示，縣市長提名辦法已經核定，主席鄭麗文指示要尊重制度、按標準程序做，地方現在問題就是人才太多，每個都很優秀，有審查委員會、協調委員會，最後一定推出最強強棒；鄭麗文交代時程會愈快愈好，但一定要照程序走，會盡快決定，讓大家盡早準備。

國民黨日前傳出派「奇兵」中央選舉委員會代理主委吳容輝出戰嘉義縣長，被吳容輝否認。季麟連表示，這由第一階段審查小組處理，他並未接觸，他是擔任第二階段協調小組工作。

王育敏今在活動向黨員喊話，明年嘉義縣長選舉，國民黨一定會推出優秀的候選人，並強化在野大聯盟的量能，希望黨員持續與國民黨站在一起、支持嘉縣黨部。

她還說，近期因高麗菜在市場上供過於求導致價格下跌，為了支持高麗菜農，聯合嘉義縣民眾服務社、縣議會國民黨黨團，共同發起「好菜大放送」活動，向朴子市農民認購一分地、約3000顆高麗菜，今天黨慶活動首波發放500顆高麗菜，以實質行動挺農民、讓民眾吃到優質好菜。

國民黨嘉義縣黨部舉辦黨慶活動，送高麗菜挺農民。（記者王善嬿攝）

兼任嘉義縣黨部主委的國民黨立委王育敏。（記者王善嬿攝）

