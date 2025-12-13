高雄超幸福！市民發文「兒子想看聖誕燈」高捷加班趕出來了

高捷表示，設備部同仁們加班處裡，已經提早點亮。（取自高捷Threads留言）

高雄市近日連辦多場國際級活動，用心的態度，讓不少市民看在眼底。一名網友日前在Threads上發文笑稱自己3歲兒子的胃口已經「被陳其邁養大了」，表示兒子經過捷運美麗島站的時候，疑惑為什麼聖誕節快到了，燈還沒改成紅色、綠色的？沒想到，該篇文章竟獲高雄捷運小編親回，稱看到了貼文與小朋友的期待，「設備部同仁們加班處裡，已經提早點亮。」回文一出獲得大量網友稱讚，還有網友笑稱：「高市現在是打算跟高市早苗拚滿意度嗎？」、「高雄捷運是聖誕老公公嗎？」

一名網友9日在Threads上發文表示，當天經過美麗島站出口的時候，兒子還問她：「為什麼聖誕節要到了，這裡的燈還是黃色的？不是紅色綠色呢？」她補充，去年這裡是紅色、綠色的燈，兒子記得很清楚，她也笑稱：「陳其邁已經把我3歲兒子胃口養大了！」

沒想到，高捷小編11日竟親自回應，PO出一張現場改亮起紅色、綠色燈的照片，並表示：「麻煩跟您家小朋友提一下，我們確實是看到你們的貼文，以及小朋友的期待，所以設備部門同仁加班處理，提早今天點亮了！」原PO則驚喜回應：「啊啊啊啊天啊！很不好意思讓你們加班！太狂了。」她也承諾：「明天就帶他去看！真的很感謝。」

回文一出，引發大量網友稱讚，網友紛紛表示：「高市現在是打算跟高市早苗拚滿意度嗎？」、「高雄捷運是聖誕老公公嗎」、「高雄的市民好幸福」、「超扯」、「最強的市府團隊」、「謝謝你們完成小孩子的期待」、「朝聖，高雄真的不講武德」、「剛剛經過真的已經是紅綠了」。

