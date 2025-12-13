民眾黨誇韓國瑜拒被摸頭 吳思瑤秀經典畫面酸：沒人能贏黃國昌

國民黨團去年為國會擴權修法輪班守議場，黃國昌加入行列、還被傅崐萁摸頭。（圖擷自吳思瑤臉書）

立法院長韓國瑜表示不克出席國政茶敘，民眾黨聲稱，對於韓拒絕成為行政權摸頭對象表達佩服。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（13日）秀出一張民眾黨主席黃國昌被國民黨團總召傅崐萁摸頭的經典畫面，直呼被摸頭、刷存在感沒人贏得了黃，呼籲韓國瑜別被部分政黨勒住頭。

賴清德原定15日邀請韓國瑜、行政院長卓榮泰與考試院長周弘憲，到總統府進行國政會商。韓建議改以茶會進行，賴表示尊重並更改形式，韓國瑜卻婉拒出席。

對此，吳思瑤今受訪表示，民眾黨力挺韓國瑜不參加院際協調，認為韓不該被摸頭，但當今政壇被摸頭最經典畫面，應該就是黃國昌。院際協調是總統依據憲法授權，可針對院與院之間的爭執召集對話，韓國瑜也曾參加過，並對總預算僵局提出一些解方。

吳思瑤進一步質疑，韓國瑜現在稱立法院是合議制、不宜參與院際協調，但上一次韓參加有先徵求各政黨同意嗎？並不需要、也沒有這件事情，因為立法院長是全民院長、跨越黨派，而非只是藍白的院長，並不存在合議制。

吳思瑤說，院際協調是憲法授權，不必以小人之心度君子之腹，懇切對話解決院際之間衝突，韓國瑜可能有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭，但院際協調不會是摸頭，反而是韓國瑜要注意是否被部分政黨勒住了頭。

此外，吳思瑤指出，民眾黨不僅不挺院際協調，還要求總統召開政黨對話，非常雙標！過去總統也曾邀請跨政黨參與國安簡報，無私與在野黨領袖分享國安資訊，當時告吹就是因為黃國昌的個人理由，現在又要求政黨對談，「被摸頭、刷存在感都沒人贏得了黃國昌，反對院際協調，恐怕只是他不能容忍沒有自己的畫面」。

