農曆年後展開廟口開講 柯志恩誇口︰明年市長選舉會贏

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，原先民調居於領先集團的立委賴瑞隆，近日捲入8歲兒子涉嫌霸凌風波；相較之下，國民黨早就把柯志恩定於一尊，對於自己的選戰步驟，柯志恩今（13日）出席活動時受訪表示，明年農曆年後，將陸續發表政見，並展開宮廟的廟口開講，她認為會贏得最後的勝利。

2022年高雄市長選舉落敗之後，柯志恩決定留在高雄，除了購屋宣示決心，也一步步跑基層，累積支持度。面對2026年市長選戰，國民黨雖尚未提名，但內部早就定於一尊，非柯志恩莫屬，相較民進黨仍在初選廝殺，柯明顯佔有先機。

針對自己的選戰步驟，柯志恩今天受訪時說，民進黨初選競爭激烈，候選人都跟著陳其邁市長，對國民黨來說，沒有初選的壓力，未來會等民進黨初選勝出的人選確定後，來調整步伐。預計農曆年後，就會開始發表政見，包括各宮廟的廟口開講 、議員及里長的座談，都會陸續展開，「總而言之，會根據自己的步伐，來決定未來的方向怎麼走！」

對於民進黨初選態勢，柯志恩認為，目前為止他們都很有把握，「他們不弱，我們也頗強的」，不管誰出線與國民黨打選戰，以民進黨在高雄長期的執政與資源、人脈，對國民黨來說都非常辛苦；但是有議員與基層里長的力挺，相信這場仗會打得非常漂亮，且贏得最後的勝利。

另對立院三讀停砍公教年金，柯志恩認為，行政院長卓榮泰還是不會執行，以他過去八次釋憲就看得出來。她強調，公教年金是有經過合理改革的，2016年就花了時間改革，這次是因為過去砍得太兇，只是停砍所得替代率，「民進黨不要造謠說多花7千億，請問7千億怎麼算出來的？」

