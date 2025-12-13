為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德訪中配大啖「包公私房麵」 郭明華：台灣是我的家

    2025/12/13 12:05 記者蘇永耀／台北報導
    總統賴清德（右）今在YouTube頻道上線最新影片，他特地前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大3個孩子、撐起一家4口的中配老闆郭明華（左），並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。（圖擷取自賴清德臉書）

    立法院在野黨提出國籍法修正草案，中配不必放棄原國籍即可擔任公職，引發社會抨擊，批評製造外配與中配的對立。多次強調不分族群與來自何方，認同台灣都是國家主人的賴清德總統，今（13）在YouTube頻道上線最新影片，他特地前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大3個孩子、撐起一家4口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。中配郭明華表示，台灣是她生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是我的家」。

    郭明華來自河南開封，20多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔3個孩子、撐起一家4口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱她「雙連阿信」。來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年，影片中郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」， 一席話令人動容。

    賴清德一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，總統直呼精緻。總統現場點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，據了解，小菜都是由郭明華店裡親手滷製。郭明華說，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經她改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐，總統聽聞後笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生餐。

    郭明華回憶當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，賴總統欣慰表示苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。

    郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個籍」，總統聽聞直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如賴總統所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。

    賴總統還當起美食部落客，分享口感與心得，最後一滴不剩「完食」、「清碗」，郭在旁表示，看著總統吃得津津有味，令人欣慰。賴則笑稱，以後開會也要吃，現場氣氛相當熱絡感動。

    賴清德另透過臉書表示，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。

    總統賴清德現場點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，據了解，小菜都是由郭明華店裡親手滷製。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴總統還當起美食部落客，分享口感與心得，最後一滴不剩「完食」、「清碗」。（圖擷取自賴清德臉書）

