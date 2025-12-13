台灣沒有2028！李忠憲舉3國示警：民主制度正被合法掏空

成功大學教授李忠憲。（資料照）

國內政治情勢一波未平一波又起，藍白立委昨挾人數優勢強行三讀通過反年改修法。對此，成功大學教授李忠憲以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有2028」一文詳細分析，希望予以外界參考與討論。

李忠憲今發文提及，「先講結論：如果沿著現在這條制度與政治路徑走下去，我認為台灣真的沒有2028。」很多人一聽到「台灣沒有2028」，第一個反應就是反感，然後假裝自己還身處承平時代。

李忠憲指出，一旦以「台灣沒2028」這個前提思考，很多看起來荒謬的選擇，反而都變得「合理」起來。假裝看不見、什麼都想防守、沒有優先順序：國防武器、洗中國人法案、小服貿自經區、年金改革、國家預算…全部都要、全部都不放，還以為時間站在我們這一邊。

要不然找一些事情來做，例如用自然人憑證連署公投來救國。這種「只要還在做點什麼，就不必承認失敗」的心態，他在私人生活中見過一次。

「想到我爸在台大醫院的最後時刻，他在外科手術失敗之後，醫生把我叫進去手術房，指著他打開的肚子給我看，說很抱歉、癌症已經擴散，我不記得我怎麼走出手術房。出來之後立刻打電話給在台大醫院當教授的學長，他馬上幫我爸轉診到腫瘤科醫師，改用化療看是不是能夠處理病情。學長應該有很多處理這種事情的經驗，重點不是治癒，而是帶著病痛活下去，醫生有時候治療的不是病人，而是身邊的家屬。只要還有治療就會有希望，但真的是這樣嗎？」

李忠憲直指，「大罷免與接連的政治挫敗，至少已經清楚告訴我們一件事：這個國家的制度警報，響到震耳欲聾了」。歷史從來不會因為我們選擇忽視，就自動轉彎。最近諾貝爾和平獎的頒獎過程其實非常戲劇化，幾乎像一部政治驚悚片。

來自委內瑞拉的公民社會代表、2025諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），在得獎前仍被政權監控，新聞說是被美國的軍機護送離開；而真正的反對派領袖，至今仍被關押、被禁止參政。這不是歷史，是現在進行式。

委內瑞拉今天仍然有選舉、有投票，但國際社會早已承認：「那是一個有選舉、沒有民主的國家」。如果把目光拉遠一點，看3個彼此毫不相干、卻走上相似道路的國家。委內瑞拉、匈牙利、喬治亞，就會發現一件事：民主不是被一夜摧毀的，而是被一步一步、合法地掏空的。

「委內瑞拉」的前總統查維斯（Hugo Chávez）不是靠坦克上台，而是靠選票。他沒有廢除民主，而是不斷強調自己「更民主」。他先改寫規則：司法變成忠誠者的法庭，國會被合法繞過，媒體被切斷資源，反對派被貼上「不愛國」標籤。等人民意識到不對勁時，選舉還在，但已經換不了政權。

「匈牙利」不是軍政府，是歐盟成員國。奧班用國會多數修憲、掌控司法、集中媒體，把反對者說成「外國勢力代理人」。一切合法、程序正確。歐盟自己都承認：這是一個選舉式威權的國家。

「喬治亞」沒有強人，只有一群看似溫和、實則親俄的政治菁英。慢慢阻擋司法改革、削弱反腐、攻擊公民社會。國家還在，主權卻被一點一點搬走。

李忠憲直指，把這三個案例放在一起，結論其實很殘酷：民主不是被敵人奪走的，而是被一句「再等等看」讓出去的。台灣現在最危險的，不是明天會不會被武力攻擊，而是太多人仍然相信：制度會自己修正、再撐一屆看看、反正還有下一次選舉。

但歷史一次又一次證明：當大部分人意識到沒有下一次時，通常已經沒有選擇了。

除此之外，可能可以抓住的稻草，竟然是美國。連美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）都公開表示願意到立法院報告台灣向美國軍事採購的預算案。

這代表什麼？代表台灣內部的制度制衡，已經被美國懷疑是否還能正常運作。從總統、民進黨，到每一個仍然相信「還有下一次」的一般民眾，如果不把「台灣沒有 2028」當成思考的前提，那它就不會只是警告，而會成為現實。

當我們把所有希望寄託在「還能再做一件事」上時，往往正是拒絕承認制度已經走到臨界點的時候，現在應該開始思考：要放棄什麼了。

