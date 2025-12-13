北市研考會10月民調 6成4民眾滿意公館圓環改造

公館圓環拆除，引發正反兩極評論。（資料照）

為改善公館圓環事故率，台北市長蔣萬安拍板拆除公館圓環，引發正反兩極評論。台北市政府研考會今（13日）指出，根據10月民調，逾7成市民認同公館圓環改造應以安全為優先，行車效率有所降低也可接受；對拆除公館圓環改造滿意度，則為64.7%。

北市研考會10月針對市政議題家戶調查，10月20日至10月23日執行，訪問20歲以上台北市民1078人，拒訪2154人，95%信心水準下，抽樣誤差約正負3%。調查顯示，70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。

此外，63.2%市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9%機車族與62.5%開車族對改善感受較明顯。在工程執行效率層面，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意；整體而言，64.7%市民對公館圓環改造的整體表現表達滿意。

研考會也針對禁菸政策調查，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%感到不便或困擾。關於禁菸場所規定，83.2%市民支持政府推動「禁止在戶外邊走邊吸菸，吸菸者須至指定吸菸區吸菸」作法。對於僅能在指定吸菸區吸菸的接受程度，53.4%市民認為「限定在指定地點吸菸」屬合理、剛好。整體而言，多數市民對「減少行走吸菸」為支持態度，並對設定吸菸區的作法有過半接受度。

在有效減少行走吸菸的措施中，有45.9%市民支持「提供吸菸者可前往的固定地點」，41.4%認為應「加強巡查與開罰」，反映市民期待公共空間的吸菸行為能更有秩序，希望政府介入管理。

研考會指出，此次調查反映多數市民肯定市政府推動公館圓環改造的整體表現，未來仍將持續觀察公館圓環交通狀況，作為政策調整與推動的重要參考方向。結果也反映市民對改善公共空間吸菸行為，有一定的期待。

