為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市研考會10月民調 6成4民眾滿意公館圓環改造

    2025/12/13 11:00 記者甘孟霖／台北報導
    公館圓環拆除，引發正反兩極評論。（資料照）

    公館圓環拆除，引發正反兩極評論。（資料照）

    為改善公館圓環事故率，台北市長蔣萬安拍板拆除公館圓環，引發正反兩極評論。台北市政府研考會今（13日）指出，根據10月民調，逾7成市民認同公館圓環改造應以安全為優先，行車效率有所降低也可接受；對拆除公館圓環改造滿意度，則為64.7%。

    北市研考會10月針對市政議題家戶調查，10月20日至10月23日執行，訪問20歲以上台北市民1078人，拒訪2154人，95%信心水準下，抽樣誤差約正負3%。調查顯示，70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。

    此外，63.2%市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9%機車族與62.5%開車族對改善感受較明顯。在工程執行效率層面，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意；整體而言，64.7%市民對公館圓環改造的整體表現表達滿意。

    研考會也針對禁菸政策調查，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%感到不便或困擾。關於禁菸場所規定，83.2%市民支持政府推動「禁止在戶外邊走邊吸菸，吸菸者須至指定吸菸區吸菸」作法。對於僅能在指定吸菸區吸菸的接受程度，53.4%市民認為「限定在指定地點吸菸」屬合理、剛好。整體而言，多數市民對「減少行走吸菸」為支持態度，並對設定吸菸區的作法有過半接受度。

    在有效減少行走吸菸的措施中，有45.9%市民支持「提供吸菸者可前往的固定地點」，41.4%認為應「加強巡查與開罰」，反映市民期待公共空間的吸菸行為能更有秩序，希望政府介入管理。

    研考會指出，此次調查反映多數市民肯定市政府推動公館圓環改造的整體表現，未來仍將持續觀察公館圓環交通狀況，作為政策調整與推動的重要參考方向。結果也反映市民對改善公共空間吸菸行為，有一定的期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播