    首頁 > 政治

    韓國瑜婉拒國政茶敘 賴清德喊話：知道有「難言之隱」 但再請思考

    2025/12/13 10:55 記者蘇永耀／台北報導
    總統賴清德出席第8屆宏道獎頒獎典禮，會前受訪。（記者陳逸寬攝）

    針對國民黨立法院昨挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，立法院長韓國瑜也婉拒賴清德總統下週一邀請的國政茶敘。面對在野黨升高對立，賴清德總統今上午出席宏道獎頒獎典禮會前受訪說，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野能夠再好好地討論。另外，希望韓院長能夠再考慮一下的國政茶敘，我們知道韓院長也有「難言之隱」，不過請再思考一下。

    賴清德表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。蔡英文總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路，他希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

    對於韓婉拒國政茶敘，賴清德說，當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題，我們當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加，所以我們希望韓院長能夠再考慮一下。我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。

    賴清德總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。不過，總統府發言人郭雅慧昨晚表示，立法院長韓國瑜忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

