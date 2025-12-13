裝修公司承攬上億炸藥案惹議 軍事專家：合法但應依專業設門檻、消弭公眾疑慮

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

國防部近期「RDX海掃更」及「HMX高熔點炸藥」採購案，因得標廠商為資本額僅1900萬元的「室內裝修公司」，遭國民黨立委質疑缺乏專業背景及運送能力。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪分析，依照現行法規，廠商持有貿易執照投標雖合法，但在處理高機敏軍用化學品上確實顯得「專業不足」，也影響民眾觀感，建議未來專業機關應提高選商門檻，如爆裂物應納入化工專業人員及冷鏈倉儲等實質審查，以消弭公眾疑慮。

針對引發爭議的標的物，蘇紫雲首先解釋其戰略價值。他指出，RDX是著名的C4炸藥基底，而此次引發關注的HMX則是RDX的衍生品，具備每秒9千公尺的高爆速，常用於火箭或飛彈的固體推進器，屬於高度敏感的軍用化學管制物資。

針對立委質疑室內裝修公司是否有能力運送此類高風險危險品，甚至遭到船運公司拒載。蘇紫雲澄清，國際海運實務上並非不能運送，而是門檻與成本極高。這類化學品需要具備冷凍櫃、恆溫乾燥等特殊儲存環境，且保險費與運費高昂，只要符合規範，一般海運仍可處理，並非如外界所言完全無法託運。

蘇紫雲示警， 爆裂物進出口廠商須特定資格條件，是來自危險物品的運輸、儲存都需要精密的專業知識，以避免風險。國際間代表性規範為「國際海運危險品運送章程」，危險品包括爆炸物、氣體、易燃液體、易燃固體、氧化物質、毒性/感染物、放射、腐蝕性物質、其他等9項。

公開招標合法合規 但應依專業設定條件消弭公眾疑慮

因此，對於藍委質疑廠商背景單薄、恐有轉手套利或貨源疑慮，蘇紫雲點出核心問題在於「合法性」與「正當性」的落差。他表示，依照中華民國法律，只要有營業登記與國際貿易資格，投標在程序上完全合法；若貨源來自美國等西方國家，更需經過嚴格的出口許可管制，安全性與流向通常沒有問題。

不過，蘇紫雲也直言，合法不代表具備足夠的專業承作能力。「就像開修車廠，去競標M1A2戰車的維修合約，雖合法但應該不會被選中」，蘇紫雲說，進口軍用炸藥不只是買賣，更涉及品質檢驗與專業溝通，除運輸公司外，進出口公司本身的專業性也相當重要，包括託運人（法人）的責任義務、物品包材、貨櫃內固定、貨櫃外標記、啟運到運程序、應變計劃等。一連串由製造商、出口管制、危險品特殊艙位、到港倉儲棧位、積載方式等，都有賴化工專業人員妥為規劃。否則僅憑貿易執照即可得標的現行制度，容易引發社會觀感不佳。

蘇紫雲舉例，今年6月國籍萬海航運「旺春輪」在印度外海爆炸、2020年黎巴嫩貝魯特港炸彈原料硝酸銨大爆炸、2015年中國天津港硝化棉大爆炸，這些都是國際上危險物品在運送或倉儲途中所發生的嚴重事故，值得警惕。

面對輿論風波，蘇紫雲建議國防部應將此視為戰略溝通，維持國防透明與社會信任，除強調依法行政外，若民眾有疑慮，可宣布啟動政風調查說明清楚。他呼籲主管機關在公共工程與軍備採購上持續精進，不只合法合規，更應依據單位專業設立更嚴謹的規定。

